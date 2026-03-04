Multi від Мінфін
4 березня 2026, 17:53

За три дні у світі нічого не змінюється: чому тоді бензин дорожчає

На фоні бойових дій в Ірані та ускладнення глобального постачання нафти, в Україні стрімко зростають ціни на пальне. За деякими оцінками, за кілька днів вони вже додали 10−14%. Чи обгрунтоване таке подорожчання, розповідає директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

На фоні бойових дій в Ірані та ускладнення глобального постачання нафти, в Україні стрімко зростають ціни на пальне.

Хотілось запобігти цьому, але ні, це сталося. Паніка. Саме вона запустила маховик зростання цін і вже не зрозуміло, хто перший почав — мережі АЗС чи покупці пального.

Останні теж знаходяться під пресингом міжнародних трейдерів і виробників, які почали лякати скороченням постачання і під ці розмови наганяти ціну.

Але на початку процесу безумовно стоїть війна в Ірані. Всі дивляться новини, слухають про перекриття проток і… їдуть на заправки своїх країн заправляти повний бак. Це бачать місцеві постачальники і починають транслювати це далі.

В Україні за останні дні реалізація через АЗС зросла на 50%, а в деяких ще більше. Процес пішов ще з понеділка, коли все було більш-менш спокійно. Ну бо новини.

Між тим, у нас все добре. Запаси в мережах є, зокрема всі залиті бензином. Є і дизпальне, зі зникненням морозів його стало більше, всі шлюзи відкрились. Але ажіотажний попит спустошує АЗС. Думаю, ажіотаж вже роздув ціни мінімум на 5 грн/л.

«Ми маємо дешеві запаси, але пальне виносять так швидко, що ми змушені орієнтуватись на поточні високі котирування, бо пальне за поточними світовими цінам піде в продаж не за 2 тижні, а вже наступного з такими темпами продажів», — каже топ однієї з найбільших мереж. Вчора дизпальне в Лондоні пробило позначку $1000/т і одразу сягнуло $1102/т, або $250/т за три дні.

«Ми змушені піднімати ціни і фактично пасувати клієнтів на конкурентів, щоб нас елементарно не висушили і ми не перейшли виключно на талони», — продовжує він. Проблема в тому, що конкуренти теж біжать вгору.

В умовах паніки шукати логіку ціноутворення марно. Саме паніка максимально поглибила весняну кризу 2022 року: якби тоді всі не кинулись на заправки з каністрами і бочками, а обмежились поточним споживанням, то скоріш за все пройшли без того місячного блекауту, коли працювало всього дві мережі.

Ще раз. У нас все добре, все є, приводу панікувати немає. Фізично у великому світі нічого не може змінитися за 3 дні. Всі залиті нафтою, а країнами Перської затоки все виробництво не обмежується. Європа має 90-денний запас пального і нафти.

Чекаємо на гарні новини з Ормузької протоки. Вчора Трамп заявив, що готовий конвоювати танкери з нафтою і пальним через пролив. Гадаю, цього тижня багато чого проясниться і хтось пожалкує, що залив по 70 грн/л ту 200-літрову діжку.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
