Різке зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході по-різному впливає на ключові економіки світу. Аналіз чутливості реального ВВП до 10% подорожчання нафти демонструє чіткий поділ між країнами-експортерами та імпортерами енергоносіїв. Про це свідчать дані інвестиційного банку Goldman Sachs.
Нафтовий шок та світова економіка: хто виграє, а хто втратить від зростання цін
Країни-бенефіціари: нафтовий бонус
Для великих експортерів сировини зростання цін стає додатковим драйвером економічного зростання.
Бразилія демонструє найвищу чутливість — 10% зростання вартості нафти додає понад 1 відсотковий пункт (п.п.) до її ВВП.
росія отримує приріст економіки на рівні приблизно 0,25 п.п.
Країни в зоні ризику: загроза рецесії
Найбільші імпортери нафти стикаються зі значним падінням економічної активності та зростанням витрат.
Туреччина та Китай є найбільш вразливими. Для них нафтовий шок може означати падіння ВВП до 0,9 п.п.
Індія — очікується зниження показників на 0,3 п.п.
Південна Корея: втрати оцінюються приблизно у 0,2 п.п.
Коментарі - 1
Не соглашусь. Они купят нефть у РФ в нужных объёмах и с выгодными скидками. Индия — тоже.
И будут класть на санкции. Потому что выгода будет намного сильнее, чем страх от санкций.
Больше всего от повышения стоимости нефти пострадают страны ЕС и их сателлиты.