4 березня 2026, 18:56

Нафтовий шок та світова економіка: хто виграє, а хто втратить від зростання цін

Різке зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході по-різному впливає на ключові економіки світу. Аналіз чутливості реального ВВП до 10% подорожчання нафти демонструє чіткий поділ між країнами-експортерами та імпортерами енергоносіїв. Про це свідчать дані інвестиційного банку Goldman Sachs.

Нафтовий шок та світова економіка: хто виграє, а хто втратить від зростання цін
Фото: pixabay

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Країни-бенефіціари: нафтовий бонус

Для великих експортерів сировини зростання цін стає додатковим драйвером економічного зростання.

Бразилія демонструє найвищу чутливість — 10% зростання вартості нафти додає понад 1 відсотковий пункт (п.п.) до її ВВП.

росія отримує приріст економіки на рівні приблизно 0,25 п.п.

Читайте також: Нафтовий шторм: ціни зростають на 3%, поки Трамп готує морські конвої

Країни в зоні ризику: загроза рецесії

Найбільші імпортери нафти стикаються зі значним падінням економічної активності та зростанням витрат.

Туреччина та Китай є найбільш вразливими. Для них нафтовий шок може означати падіння ВВП до 0,9 п.п.

Індія — очікується зниження показників на 0,3 п.п.

Південна Корея: втрати оцінюються приблизно у 0,2 п.п.

Читайте також: За два дні ціни на пальне в Україні зросли на 10−14 % — в середньому +10 грн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
R S
R S
4 березня 2026, 20:26
#
Туреччина та Китай є найбільш вразливими.

Не соглашусь. Они купят нефть у РФ в нужных объёмах и с выгодными скидками. Индия — тоже.
И будут класть на санкции. Потому что выгода будет намного сильнее, чем страх от санкций.
Больше всего от повышения стоимости нефти пострадают страны ЕС и их сателлиты.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
