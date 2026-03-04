Нафтовий шок та світова економіка: хто виграє, а хто втратить від зростання цін

Різке зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході по-різному впливає на ключові економіки світу. Аналіз чутливості реального ВВП до 10% подорожчання нафти демонструє чіткий поділ між країнами-експортерами та імпортерами енергоносіїв. Про це свідчать дані інвестиційного банку Goldman Sachs.