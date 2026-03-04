Нафтовий шторм: ціни зростають на 3%, поки Трамп готує морські конвої

У середу, 4 березня, світові ціни на нафту зросли на 3% через загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що порушило постачання з Близького Сходу. Водночас темпи зростання дещо сповільнилися після заяви президента США Дональда Трампа про можливий супровід танкерів ВМС США через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

Котирування: нові максимуми

Обидва світові еталони нафти демонструють впевнене зростання:

Brent подорожчала на $2,67 (3,3%) — до $84,07 за барель. Це найвищий показник із січня 2025 року.

WTI зросла на $2,24 (3%) — до $76,8.

Загалом за останні дві сесії обидва маркери додали понад 5%.

Видобуток в Іраку на межі колапсу

Ситуація в регіоні критична. Ірак, другий за величиною виробник в ОПЕК, вже скоротив видобуток на 1,5 млн барелів на добу (майже половина всього обсягу країни). Причина — переповнені сховища та відсутність безпечних шляхів для експорту. Якщо ситуація не зміниться, за кілька днів Ірак може повністю зупинити видобуток (близько 3 млн бар./добу).

План Трампа: військові конвої та страхування

Президент США Дональд Трамп намагається заспокоїти ринок, запропонувавши радикальні заходи:

Супровід танкерів: військово-морські сили США можуть розпочати конвоювання цивільних суден через заблоковану Ормузьку протоку.

Фінансові гарантії: Трамп наказав надати державне страхування політичних ризиків для морської торгівлі у Перській затоці, щоб повернути страховиків та перевізників.

«Це гарна новина, але це не станеться за одну ніч. Військовий ескорт потребує часу на розгортання», — зазначають аналітики ING.

Частина експертів сумнівається, що ці заходи зможуть надовго стримати зростання цін.

Світ шукає альтернативу

Поки Ормузька протока, через яку проходить 20% світового ЗПГ та нафти, залишається фактично закритою, країни Азії почали діяти:

Індія та Індонезія терміново шукають нових постачальників.

Китайські НПЗ почали зупиняти роботу або переносити планові ремонти на раніші терміни через дефіцит сировини.

Водночас у США зафіксовано несподіване зростання запасів нафти на 5,6 млн барелів, що дещо сповільнило темпи зростання ціни нафти, але не зупинило загальний «бичачий» тренд.