У середу, 4 березня, світові ціни на нафту зросли на 3% через загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що порушило постачання з Близького Сходу. Водночас темпи зростання дещо сповільнилися після заяви президента США Дональда Трампа про можливий супровід танкерів ВМС США через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.
Нафтовий шторм: ціни зростають на 3%, поки Трамп готує морські конвої
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Котирування: нові максимуми
Обидва світові еталони нафти демонструють впевнене зростання:
- Brent подорожчала на $2,67 (3,3%) — до $84,07 за барель. Це найвищий показник із січня 2025 року.
- WTI зросла на $2,24 (3%) — до $76,8.
Загалом за останні дві сесії обидва маркери додали понад 5%.
Видобуток в Іраку на межі колапсу
Ситуація в регіоні критична. Ірак, другий за величиною виробник в ОПЕК, вже скоротив видобуток на 1,5 млн барелів на добу (майже половина всього обсягу країни). Причина — переповнені сховища та відсутність безпечних шляхів для експорту. Якщо ситуація не зміниться, за кілька днів Ірак може повністю зупинити видобуток (близько 3 млн бар./добу).
План Трампа: військові конвої та страхування
Президент США Дональд Трамп намагається заспокоїти ринок, запропонувавши радикальні заходи:
- Супровід танкерів: військово-морські сили США можуть розпочати конвоювання цивільних суден через заблоковану Ормузьку протоку.
- Фінансові гарантії: Трамп наказав надати державне страхування політичних ризиків для морської торгівлі у Перській затоці, щоб повернути страховиків та перевізників.
«Це гарна новина, але це не станеться за одну ніч. Військовий ескорт потребує часу на розгортання», — зазначають аналітики ING.
Частина експертів сумнівається, що ці заходи зможуть надовго стримати зростання цін.
Світ шукає альтернативу
Поки Ормузька протока, через яку проходить 20% світового ЗПГ та нафти, залишається фактично закритою, країни Азії почали діяти:
- Індія та Індонезія терміново шукають нових постачальників.
- Китайські НПЗ почали зупиняти роботу або переносити планові ремонти на раніші терміни через дефіцит сировини.
Водночас у США зафіксовано несподіване зростання запасів нафти на 5,6 млн барелів, що дещо сповільнило темпи зростання ціни нафти, але не зупинило загальний «бичачий» тренд.
Коментарі