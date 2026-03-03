Multi від Мінфін
3 березня 2026, 15:25

Економіка Європи витримає війну в Ірані, якщо вона завершиться за місяць

Наступні чотири тижні стануть вирішальними для європейської економіки: вони визначать, чи зіткнеться регіон із новою глибокою кризою, чи нинішні події залишаться лише тимчасовою перешкодою на шляху до відновлення. Про це повідомляє Bloomberg.

Економіка Європи витримає війну в Ірані, якщо вона завершиться за місяць
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Саме такий термін — один місяць — Дональд Трамп відвів для своєї військової кампанії проти Ірану. Нагадаємо, удари вже призвели до загибелі аятоли Алі Хаменеї, спровокували хвилю контратак на Близькому Сході та різкий стрибок цін на енергоносії.

Головний ризик: тривале протистояння

Більш затяжна кампанія загрожує зірвати крихке відновлення єврозони та знову розпалити інфляцію, з якою так важко боровся Європейський центральний банк (ЄЦБ). Через залежність від нафти та газу з цього регіону, блок вважається «найбільш вразливою великою економікою» до наслідків іранського конфлікту.

«Якщо конфлікт буде короткочасним, а ціни на енергоносії зростуть лише ненадовго, збитки будуть обмежені», — вважають аналітики Bloomberg. «Проте затяжна війна змусить уряди витрачати більше коштів на захист населення, що посилить тиск на лідерів країн».

Попри те, що нафта Brent у понеділок перевищила $80 за барель, провідні економісти схиляються до того, що це лише короткостроковий сплеск.

Головний економіст Berenberg Гольґер Шмідінг, зокрема, зберігає у своєму прогнозі припущення, що середня ціна на нафту марки Brent утримуватиметься в діапазоні $65−70 за барель.

Читайте також: Спотові ціни на газ в Європі зросли до найвищого рівня із січня 2023 року

Чинник Трампа: експерти очікують, що Трамп зробить усе можливе, щоб не допустити тривалого зростання цін, адже американські виборці вже звинувачували його у високій вартості життя.

Тиск Китаю та рф: Іран також має стимули не перекривати Ормузьку протоку. Китай (разом з росією), як головний союзник Тегерана, критично залежить від цього морського шляху для імпорту нафти і тиснутиме на Іран, щоб зберегти судноплавство.

Сценарії для Європи та дії ЄЦБ

Ситуація ускладнюється тим, що ціни на газ у Європі злетіли більш ніж на 60% після зупинки виробництва в Катарі через іранські атаки. Для ЄС це критично, оскільки запаси в сховищах зараз на незвично низькому рівні.

За оцінками Morgan Stanley:

  • Стійке зростання ціни на нафту на $10 за барель підвищує інфляцію в єврозоні на 0,4%.
  • Економічне зростання при цьому сповільнюється на 0,15%.

Представники ЄЦБ закликають до спокою. Франсуа Віллеруа де Гало та Янніс Стурнарас наголосили, що приймати рішення щодо зміни процентних ставок на основі поточних коливань цін на енергоносії — передчасно. Проте ринки вже оцінюють імовірність підвищення ставки ЄЦБ цього року у 50%.

Останні прогнози ЄЦБ передбачають, що споживчі ціни залишатимуться нижчими за цільовий рівень до 2028 року, тоді як економічне зростання прискориться до 1,4% наступного року з 1,2% у 2026-му. Водночас інфляція вже перевищує очікування аналітиків — у лютому вона становила 1,9%.

Висновки інвесторів

Наразі інвестори розцінюють події як «шок волатильності», а не фундаментальний збій у постачанні. Німецький індекс DAX залишається зосередженим на психологічно важливій позначці у 25 000 пунктів, що свідчить про обережний оптимізм: ринок робить ставку на те, що війна не перетвориться на «сейсмічний удар» по світовій економіці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
сторінку переглядають artem890047, edyomina и 56 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
