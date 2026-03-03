Multi від Мінфін
3 березня 2026, 12:14

Спотові ціни на газ в Європі зросли до найвищого рівня із січня 2023 року

Ескалація бойових дій навколо Ірану спровокувала стрімке зростання вартості блакитного палива на європейських ринках. У вівторок, 3 березня, вранці спотові ціни продемонстрували різкий стрибок, сягнувши рівнів, яких регіон не бачив понад три роки. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Спотові ціни на газ в Європі зросли до найвищого рівня із січня 2023 року
Фото: freepik

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рекордна динаміка на хабі TTF

На еталонному європейському майданчику TTF зафіксовано значне подорожчання газу із поставкою «на наступний день»:

  • Поточна ціна: вранці вівторка котирування злетіли до $704 за тисячу кубометрів.
  • Порівняння: ще в понеділок, 2 березня, торги закрилися на позначці $531.

Варто зазначити, що такий рівень цін є найвищим із січня 2023 року.

Це різко контрастує з лютневим трендом, коли на тлі очікувань весняного потепління ціни поступово знижувалися від локального піка у $500.

Читайте також: Ціни на нафту зростають після заяв Ірану про закриття Ормузької протоки

Причини паніки: ризики постачання

Ринок гостро реагує на події в Перській затоці, оскільки масштабний конфлікт ставить під загрозу стабільність енергетичних потоків:

  • Трубопровідний газ: бойові дії можуть заблокувати експорт іранського газу до сусідніх держав.
  • Експорт ЗПГ (LNG): під загрозою опинилися поставки від світових лідерів галузі — Катару, а також Об'єднаних Арабських Еміратів та Оману.

Невизначеність щодо безпеки морських шляхів та цілісності інфраструктури змушує трейдерів закладати в ціну високі ризики дефіциту.

Читайте також: На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2−3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у понеділок ф'ючерси на газ у Європі підскочили в моменті більш ніж на 50% — до максимуму з вересня минулого року — на тлі конфлікту Ірану зі США та Ізраїлем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
