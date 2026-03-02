Multi від Мінфін
2 березня 2026, 16:37

Ціни на газ у Європі підскочили на 50%

Ф'ючерси на газ у Європі підскочили в моменті більш ніж на 50% — до максимуму з вересня минулого року — на тлі конфлікту Ірану зі США та Ізраїлем, пише Bloomberg.

Ф'ючерси на газ у Європі підскочили в моменті більш ніж на 50% — до максимуму з вересня минулого року — на тлі конфлікту Ірану зі США та Ізраїлем, пише Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо підняло ціниЦіни на газ у Європі почали підніматися після того, як танкери цими вихідними почали уникати руху Ормузької протоки — вузького водного шляху біля берегів Ірану, який є ключовим маршрутом для транспортування енергоносіїв.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що підняло ціни

Ціни на газ у Європі почали підніматися після того, як танкери цими вихідними почали уникати руху Ормузької протоки — вузького водного шляху біля берегів Ірану, який є ключовим маршрутом для транспортування енергоносіїв. Цим переходом перевозиться близько п'ятої частини світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) та нафти.

Зростання на газ 2 березня прискорилося після повідомлень про атаки іранських дронів на заводи QatarEnergy, що змусило компанію зупинити виробництво ЗПГ на об'єктах у Рас-Лаффані та Месаїді в Катарі, йдеться у заяві компанії.

Як довго діятимуть ці обмеження, QatarEnergy не уточнили. Йдеться про найбільший у світі експортний термінал, пише Bloomberg — завод QatarEnergy у Рас-Лаффані забезпечує близько однієї п'ятої світового обсягу поставок ЗПГ.

Що кажуть аналітики

Ситуація загрожує стати найсерйознішим потрясінням для газових ринків з початку конфлікту в Україні чотири роки тому, який перекроїв світову енергетичну торгівлю, повідомив старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Майк Фулвуд.

Хоча основним покупцем ЗПГ, який постачається з Близького Сходу, є країни Азії, будь-які перебої посилюють конкуренцію за альтернативні джерела постачання, що жене ціни вгору по всьому світу, включаючи Європу, пояснює агентство.

Європа перебуває в особливо вразливому стані. Хоча зима добігає кінця і споживання газу знижується, запаси у сховищах надзвичайно малі. Регіону необхідно імпортувати величезні обсяги ЗПГ цього літа, щоб заповнити їх до наступного опалювального сезону.

«Головне питання для трейдерів зараз — як довго протока залишатиметься закритою. Чим довше його буде закрито, тим вище піднімуться ціни», — зазначив директор з газу та ЗПГ у Європі компанії Wood Mackenzie Том Марцек-Мансер.

Крім того, з четверга, 5 березня, понад половину найбільших світових клубів морського страхування припиняють покриття військових ризиків для суден у Перській затоці, з'ясував Bloomberg.

Раніше про те, що страхові поліси суден, що йдуть через Перську затоку і Ормузьку протоку, будуть анульовані, а ціни на послуги можуть зрости до 50%, повідомляла Financial Times. Відсутність страхових гарантій може призвести до зниження активності перевезень у цьому регіоні, зазначає Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
