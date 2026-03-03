На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2-3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн проаналізував реакцію ринку пального на початок військового конфлікту в Ірані. Перший торговий день після ескалації продемонстрував зростання світових цін на нафту до $82 за барель, що на 10 доларів вище показників попередньої п’ятниці.

Ситуація на українському ринку

В Україні першою реакцією на події стало суттєве обмеження оптової торгівлі. Більшість трейдерів взяли паузу, а поодинокі пропозиції на ринку з’явилися зі значно завищеними цінниками. Окремі закордонні постачальники також тимчасово припинили виділення додаткових обсягів пального.

«В Україні першою реакцією було згортання оптової торгівлі: в понеділок лише три трейдери — UPG, ЗПЕК і „Мартін Трейд“ — пропонували „бензовозні“ пропозиції з кінським цінником (сорі, джаст ринок)», — зазначив експерт.

Прогноз для АЗС на поточний тиждень:

Очікується зростання роздрібних цін на 2−3 гривні.

Мережі середнього цінового сегмента намагатимуться максимально наблизити вартість пального до лідерів ринку, побоюючись швидкого вичерпання власних запасів через підвищений попит.

Чи є реальні підстави для дефіциту?

Куюн наголошує, що наразі головною загрозою є паніка, а не фізична нестача ресурсу:

Запаси пального: Україна повністю забезпечена бензином та дизельним пальним на березень. Ознак дефіциту немає, а ринок навіть дещо «перелитий» через відсутність проблем із постачанням.

Технологічна стійкість: Експерт скептично ставиться до повідомлень про критичні руйнування енергооб'єктів на Близькому Сході дронами.

«Смішно спостерігати за істерикою навколо ударів по НПЗ та заводам по скрапленню газу, мовляв, прилетіло пару дронів і паралізувало пів земної кулі. Нашу далеко не молоду і технологічну „Укртатнафту“ поклали в червні минулого року за допомогою 80 ракет і 250 дронів. Ви серйозно думаєте, що 2 шахеди зможуть сильно дестабілізувати роботу сучасних підприємств Катару та Саудівської Аравії?» — заявив Куюн.

Коли ціни підуть донизу?

Експерт закликає споживачів не створювати штучний ажіотаж та не формувати надмірних запасів. За його прогнозом, «іранський» фактор на ринку буде короткостроковим.

«Судячи з темпів перебігу подій, треба перечекати поточний тиждень. Особисто я чекаю низьких цін, як тільки „іранський“ фактор зникне. Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Іране був запресований багаторічними санкціями», — зазначає Куюн.

Для нормалізації ситуації необхідно перечекати поточний тиждень, після чого надлишок нафти на світовому ринку має знову стабілізувати цінові показники.