Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн проаналізував реакцію ринку пального на початок військового конфлікту в Ірані. Перший торговий день після ескалації продемонстрував зростання світових цін на нафту до $82 за барель, що на 10 доларів вище показників попередньої п’ятниці.
На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2-3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Ситуація на українському ринку
В Україні першою реакцією на події стало суттєве обмеження оптової торгівлі. Більшість трейдерів взяли паузу, а поодинокі пропозиції на ринку з’явилися зі значно завищеними цінниками. Окремі закордонні постачальники також тимчасово припинили виділення додаткових обсягів пального.
«В Україні першою реакцією було згортання оптової торгівлі: в понеділок лише три трейдери — UPG, ЗПЕК і „Мартін Трейд“ — пропонували „бензовозні“ пропозиції з кінським цінником (сорі, джаст ринок)», — зазначив експерт.
Прогноз для АЗС на поточний тиждень:
- Очікується зростання роздрібних цін на 2−3 гривні.
- Мережі середнього цінового сегмента намагатимуться максимально наблизити вартість пального до лідерів ринку, побоюючись швидкого вичерпання власних запасів через підвищений попит.
Чи є реальні підстави для дефіциту?
Куюн наголошує, що наразі головною загрозою є паніка, а не фізична нестача ресурсу:
- Запаси пального: Україна повністю забезпечена бензином та дизельним пальним на березень. Ознак дефіциту немає, а ринок навіть дещо «перелитий» через відсутність проблем із постачанням.
- Технологічна стійкість: Експерт скептично ставиться до повідомлень про критичні руйнування енергооб'єктів на Близькому Сході дронами.
«Смішно спостерігати за істерикою навколо ударів по НПЗ та заводам по скрапленню газу, мовляв, прилетіло пару дронів і паралізувало пів земної кулі. Нашу далеко не молоду і технологічну „Укртатнафту“ поклали в червні минулого року за допомогою 80 ракет і 250 дронів. Ви серйозно думаєте, що 2 шахеди зможуть сильно дестабілізувати роботу сучасних підприємств Катару та Саудівської Аравії?» — заявив Куюн.
Коли ціни підуть донизу?
Експерт закликає споживачів не створювати штучний ажіотаж та не формувати надмірних запасів. За його прогнозом, «іранський» фактор на ринку буде короткостроковим.
«Судячи з темпів перебігу подій, треба перечекати поточний тиждень. Особисто я чекаю низьких цін, як тільки „іранський“ фактор зникне. Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Іране був запресований багаторічними санкціями», — зазначає Куюн.
Для нормалізації ситуації необхідно перечекати поточний тиждень, після чого надлишок нафти на світовому ринку має знову стабілізувати цінові показники.
Коментарі - 1
Любой контракт это контракт на поставку условных 50 000 тонн горючего по фиксированной цене.
С какого перепугу за один день все топливо подорожало на 2 грн…
Точнее понятно. Решили подзаработать на простом народе и панике.
Ну и конечно же по старой украинской традиции на кризисе цены на бенз растут. Кризис проходит — а цены не уменьшают.