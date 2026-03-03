На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2-3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 березня 2026, 8:47

На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2-3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн проаналізував реакцію ринку пального на початок військового конфлікту в Ірані. Перший торговий день після ескалації продемонстрував зростання світових цін на нафту до $82 за барель, що на 10 доларів вище показників попередньої п’ятниці.

На тижні ціни на заправках можуть зрости на 2-3 грн: експерт спрогнозував, коли чекати їх зниження
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ситуація на українському ринку

В Україні першою реакцією на події стало суттєве обмеження оптової торгівлі. Більшість трейдерів взяли паузу, а поодинокі пропозиції на ринку з’явилися зі значно завищеними цінниками. Окремі закордонні постачальники також тимчасово припинили виділення додаткових обсягів пального.

«В Україні першою реакцією було згортання оптової торгівлі: в понеділок лише три трейдери — UPG, ЗПЕК і „Мартін Трейд“ — пропонували „бензовозні“ пропозиції з кінським цінником (сорі, джаст ринок)», — зазначив експерт.

Прогноз для АЗС на поточний тиждень:

  • Очікується зростання роздрібних цін на 2−3 гривні.
  • Мережі середнього цінового сегмента намагатимуться максимально наблизити вартість пального до лідерів ринку, побоюючись швидкого вичерпання власних запасів через підвищений попит.

Чи є реальні підстави для дефіциту?

Куюн наголошує, що наразі головною загрозою є паніка, а не фізична нестача ресурсу:

  • Запаси пального: Україна повністю забезпечена бензином та дизельним пальним на березень. Ознак дефіциту немає, а ринок навіть дещо «перелитий» через відсутність проблем із постачанням.
  • Технологічна стійкість: Експерт скептично ставиться до повідомлень про критичні руйнування енергооб'єктів на Близькому Сході дронами.

«Смішно спостерігати за істерикою навколо ударів по НПЗ та заводам по скрапленню газу, мовляв, прилетіло пару дронів і паралізувало пів земної кулі. Нашу далеко не молоду і технологічну „Укртатнафту“ поклали в червні минулого року за допомогою 80 ракет і 250 дронів. Ви серйозно думаєте, що 2 шахеди зможуть сильно дестабілізувати роботу сучасних підприємств Катару та Саудівської Аравії?» — заявив Куюн.

Коли ціни підуть донизу?

Експерт закликає споживачів не створювати штучний ажіотаж та не формувати надмірних запасів. За його прогнозом, «іранський» фактор на ринку буде короткостроковим.

«Судячи з темпів перебігу подій, треба перечекати поточний тиждень. Особисто я чекаю низьких цін, як тільки „іранський“ фактор зникне. Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Іране був запресований багаторічними санкціями», — зазначає Куюн.

Для нормалізації ситуації необхідно перечекати поточний тиждень, після чого надлишок нафти на світовому ринку має знову стабілізувати цінові показники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
Strain
Strain
3 березня 2026, 9:42
#
Наши ушлые предприниматели только начался информационный шум — отменили все скидки, закрыли все предзаказы (покупку топлива наперед). Хотя это всё очень странно. Ведь никто не покупает нефтепродукты машинами на сегодняшний день.
Любой контракт это контракт на поставку условных 50 000 тонн горючего по фиксированной цене.
С какого перепугу за один день все топливо подорожало на 2 грн…
Точнее понятно. Решили подзаработать на простом народе и панике.

Ну и конечно же по старой украинской традиции на кризисе цены на бенз растут. Кризис проходит — а цены не уменьшают.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами