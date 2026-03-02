1,8 млрд грн номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень перестали бути грошима: чому більшу частину цієї суми вже не обміняють

Відсьогодні паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень офіційно втратили статус законного платіжного засобу, а загальна сума таких грошей, що залишається в українців, становить 1,8 мільярда гривень. Розрахуватися цими купюрами в торговельних мережах чи сфері послуг більше неможливо, тому для збереження вартості своїх коштів громадянам доведеться йти до банківських відділень. Про це повідомляє фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди зникли найменші номінали

Значна частина від загальної суми у 1,8 мільярда гривень вже давно не існує фізично. Це пояснюється тим, що паперові гроші дрібного номіналу дуже швидко зношуються в процесі щоденного обігу. Металеві монети номіналом 1 та 2 гривні почали з'являтися в гаманцях українців ще у 2018 році, поступово витісняючи своїх паперових попередників.

Цікаво, що в перші роки після запровадження монет кількість паперових банкнот стабільно зменшувалася, проте останнім часом цей показник практично зупинився на одному рівні. За даними Національного банку, на обліку формально залишається близько 340 мільйонів купюр по одній гривні та 130 мільйонів купюр по дві гривні. Однак експерт зазначає, що левова частка з них, найімовірніше, давно втрачена або повністю пошкоджена.

Проблема «п'ятірок» та «десяток»

З банкнотами номіналом 5 та 10 гривень ситуація виглядає інакше. Попри те, що за час повномасштабної війни інфляція суттєво знизила їхню реальну купівельну спроможність, українці продовжували активно ними користуватися у повсякденних розрахунках.

Експерт підкреслює, що швидка відмова від цих купюр може стати проблемою: «Виведення їх з обігу (а це майже 1.2 млрд грн) може спричинити певні незручності для громадян».

Читайте також: Обмін старих гривень: де і до якого року можна здати банкноти 1, 2, 5 та 10 грн