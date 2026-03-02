Гривня отримує валютне підживлення: на що чекати за курсом долара та євро

Перший робочий тиждень весни 2026 року на валютному ринку України мине цікаво та динамічно. Перший робочий день місяця традиційно буде «розгойдуванням» для банків та їх клієнтів. Але вже з 3 березня міжбанк увійде до свого звичайного ділового ритму. Поступово активізуватимуться аграрії з продажем свого валютного виторгу: незабаром розпочнуться весняні польові роботи, і для їх фінансування потрібна гривня. Це додасть пропозиції валюти на торгах і частково страхуватиме курс нацвалюти.

З іншого боку, потепління та збільшення світлового дня дещо скоротить потребу в дефіцитному паливі та газі для опалення та одночасно збільшить українську генерацію електрики завдяки сонячним панелям. Звичайно, це не зможе повністю закрити потребу в енергоносіях, але дозволить значно зменшити обсяги їхньої закупівлі. У результаті знизиться попит на валюту на міжбанку із боку приватних імпортерів енергоносіїв.

Новина про рішення МВФ виділити Україні кредит у $8,1 млрд, а також заява європейських лідерів про те, що, попри опір Угорщини, ЄС все ж таки виділить Україні кредит у 90 млрд євро, також психологічно працює на користь гривні на валютному ринку нашої країни.

Є ще один чинник, який працює на підтримку нацвалюти. У першій декаді березня традиційно компанії (зокрема, й компанії-експортери) розраховуватимуться з персоналом за підсумками минулого місяця. Це також додасть у них потреби у гривневих ресурсах і стимулюватиме продаж ВКВ на міжбанку.

Але, на противагу цьому, з початку березня знову відкрилися нові щомісячні ліміти на купівлю валюти населенням: у межах до 50 тис. гривень в еквіваленті на картки та до 200 тис. гривень на валютні депозити від 3-х місяців.

Багато громадян, у тому числі й військові, продовжують купувати на валюту, що є у них в наявності, і банки змушені будуть виходити на міжбанк, щоб скоригувати свою валютну позицію після проведення таких продажів валюти населенню. У результаті, за моїми розрахунками, з 2 до 6 березня це додасть на міжбанку до $70 млн — 110 млн додаткового попиту на валюту. Ця сума суттєва, хоча й цілком підсильна для українського валютного ринку.

На міжнародні ринки знову повернулася напруга. У суботу рано вранці США та Ізраїль завдали удару по Ірану, що, за словами американського президента Дональда Трампа, було спробою знищити ядерну програму країни і потенційно повалити нинішній режим. Цей крок викликав негайний удар у відповідь і може спровокувати ширший конфлікт, що становить серйозну загрозу для нафтових ринків.

Графік цін на нафту

За моїм прогнозом, котирування нафти BRENT на світовому ринку цього тижня можуть перебувати в коридорі від $69 за барель (при швидкому закінченні війни) до $90 за барель, якщо конфлікт переросте в глобальну війну на суші з паралічем основних нафтових морських шляхів на Близькому Сході і значним числом терактів у всьому світі, скоєних іранськими праворадикальними угрупованнями.

Золото знову спрацює як основний актив-притулок, що посилило попит на нього вже з суботи. Ця тенденція посилиться у понеділок-середу, залежно від глибини військового конфлікту та загальнополітичних подій у самому Ірані.

Графік цін на золото

Якщо конфлікт піде на спад і завершиться мирною угодою на умовах США та їхніх союзників, золотий коридор цього тижня перебуватиме в межах від $5 120 до $5 410 за унцію. За негативного сценарію розвитку подій золото цього тижня, за моїм прогнозом, перебуватиме в коридорі від $5 250 до $5 600 за унцію з дуже високою волатильністю котирувань протягом усіх днів тижня, включаючи й наступні вихідні.

Пара євро/долар у понеділок-вівторок за негативного сценарію розвитку подій на Близькому Сході може додати волатильності до плюс-мінус 1−1,2 цента на євро, що для України потенційно означає зростання коливань у межах 43−52 копійок на євро. Але з огляду на те, що Нацбанк намагатиметься максимально згладити наслідки таких міжнародних подій для нашого українського валютного ринку, найімовірніше, ці додаткові коливання складуть у цей період не більше 25−40 копійок на євро.

До середи і вже до кінця тижня український ринок адаптується до нових реалій і коливання скоротяться до 20−25 копійок за сесію. Готівковий ринок орієнтуватиметься на тренд міжбанку, додатково власники обмінників і банки ринок не «розгойдуватимуть».

Серед очікуваних міжнародних подій, які впливатимуть на пару євро/долар, виокремлю такі:

2 березня (понеділок) — стануть відомі підсумки роздрібних продажів у Німеччині та американський індекс ділової активності ISM у виробничому секторі;

3 березня (вівторок) — будуть опубліковані дані щодо інфляції в Єврозоні;

4 березня (середа) — з цього дня і до п'ятниці публікуватимуться найважливіші для валютного ринку новини цього тижня. У середу — показники безробіття та індекс цін виробників у Єврозоні, а також показники змін на американському ринку праці у приватному секторі США;

5 березня (четвер) — буде опубліковано статистику роздрібних продажів у Європі та кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США;

6 березня (п'ятниця) — замовлення на промислові товари в Німеччині, рівень безробіття в США, а також роздрібні продажі у Штатах.

Публікація цих економічних новин здатна, за моїми прогнозами, «рухати» співвідношення пари євро/долар у межах до 1−1,5 центів на євро. Особливо волатильною може бути пара євро/долар у період із 4 до 6 березня, що негайно позначатиметься і на курсі євровалюти в Україні в межах 40−60 копійок на євро.

З огляду на всі перипетії українського та міжнародного валютного ринків, із 2 до 6 березня обсяги операцій на міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, за моїм прогнозом, становитимуть від $190 млн до $260 млн. НБУ періодично виходитиме на ринок із інтервенціями з продажу долара для підтримки курсу гривні і, за моїми підрахунками, за ці дні витратить із резервів близько $630 млн — 720 млн.

Ще один важливий аспект. З огляду на свято 8 березня, що наближається, власники обмінників зроблять ставку на збільшення обсягів здачі валюти. Тому частина обмінників занижуватимуть курс її прийому вже з вівторка-п'ятниці, аж до наступного понеділка.

Сильно, звичайно, занизити цінники вони навряд чи зможуть — надто висока конкуренція на готівковому валютному ринку. Але нижче на 5−10 копійок на доларі і на 5−15 копійок на євро — власники обмінників у жвавих торговельних точках та розважальних центрах все ж таки виставлять.

Якщо вони бачитимуть, що такі котирування прийому валюти «не спрацювали» і клієнти припинили активно здавати валюту, швидко скоригують свої цінники прийому валюти та повернуть їх до середньоринкових для свого регіону.

Тож, моя порада для тих, хто хоче цього тижня здати валюту за максимально цікавим для себе курсом, — не поспішайте. Безпосередньо перед проведенням валютообміну обов'язково проведіть моніторинг ринку котирувань прийому долара та євро, щоб не втратити при проведенні такої операції.

Прогноз курсу долара та євро на 2−6 березня

Міжбанк

НБУ досить активно виходитиме на торги з продажем долара, щоб підтримувати курс гривні в бажаному коридорі та опосередковано згладжувати коливання котирувань як за доларом, так і за євро.

Найактивніше йому доведеться це робити з 4 до 6 березня. У цей період на міжнародному ринку ризик суттєвих коливань пари євро/долар на економічних новинах значно зросте. Це може спровокувати зростання коливань євровалюти у відповідь на нашому міжбанку, що не влаштує Нацбанк.

Регулятор має достатні золотовалютні резерви (близько $57,7 млрд на 1 лютого 2026 року), а щоденний обсяг операцій, зареєстрованих за системою Блумберг, на міжбанку зараз не дотягує навіть до $300 млн. Все це дозволить НБУ своїми інтервенціями з продажу долара тримати ситуацію на валютному ринку під своїм повним контролем.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,171 до 1,19 долара за євро з найбільшими коливаннями цієї пари 4−6 березня.

При прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 42,95 до 43,50 гривень, курс євро на міжбанку в цей період теоретично може перебувати в межах від щонайменше 50,29 гривень до щонайбільше 51,77 гривень.

Але з огляду на те, що Нацбанк продовжить максимально згладжувати курсові коливання за курсом долара на торгах, що опосередковано впливає і на амплітуду коливань євро щодо гривні, за моїм прогнозом, реальний коридор безготівкового євро на міжбанку перебуватиме в межах 50,60 — 51,40 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−40 копійок. Активні спроби обмінників підзаробити на наближенні свята завдяки заниженню курсу прийому валюти розпочнуться вже з вівторка-середи та посилюватимуться у міру наближення вихідних. Пік спроб занизити курс прийому валюти припаде на четвер-неділю.

Курс купівлі та продажу готівкового долара цього тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 42,70 до 43,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 42,75 до 43,55 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,50 до 51,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,60 до 51,55 гривень.