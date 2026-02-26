Українці принесли Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу

З 2022 року українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП. Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих, пише Inpoland.net.

Внесок українців у ВВП

У 2024 році внесок українців у ВВП становив 2,7%, що еквівалентно майже 99 млрд злотих додаткового економічного випуску. При цьому рівень працевлаштування українців у працездатному віці досяг 69%, а податкові надходження та соціальні внески становили близько 18−19 млрд злотих на рік.

Крім того, українці зареєстрували понад 70 тисяч підприємств, створивши нові робочі місця та підтримавши внутрішній попит, що додатково зміцнює економіку Польщі.

Аналіз показав, що популярний міф про «тягар біженців» не відповідає дійсності: присутність українців не призвела до зростання безробіття серед поляків і навіть стимулювала зростання продуктивності та зарплат у регіонах з високою концентрацією українських працівників.

Експерти прогнозують, що до 2030 року внесок українців у польський ВВП може стабілізуватися на рівні близько 3,2% річного ВВП.