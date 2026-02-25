Multi від Мінфін
25 лютого 2026, 19:28

Обсяги депозитів фізосіб у держбанки впали, а іноземні їх нарощують

Громадяни України почали скорочувати свої заощадження на банківських рахунках, віддаючи перевагу іноземній валюті замість національної. Водночас на ринку відбувається помітний перерозподіл капіталу: державні фінансові установи втрачають клієнтські кошти, тоді як банки з іноземним капіталом нарощують свою присутність, залучаючи мільярди гривень. Про це йдеться у депозитному огляді «Мінфіну».

Громадяни України почали скорочувати свої заощадження на банківських рахунках, віддаючи перевагу іноземній валюті замість національної.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загальна статистика: мінус у гривні, плюс у валюті

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), станом на 1 лютого загальний обсяг коштів приватних клієнтів у банківській системі становив 1 612,9 млрд грн. Лише за один місяць ця сума скоротилася на 4,8 млрд грн.

Головною причиною такої динаміки стало масове зняття коштів саме з гривневих рахунків. За січень обсяг заощаджень у національній валюті впав із 1 073,3 млрд грн до 1 057,8 млрд грн (чисте зменшення склало 15,5 млрд грн). Натомість українці почали активніше перекладати гроші у тверду валюту: депозити в іноземній валюті (у гривневому еквіваленті) за цей самий період зросли на 10,7 млрд грн, що частково перекрило загальний відтік капіталу.

Скільки в грошах втратили держбанки

На тлі загального скорочення депозитного портфеля змінилися й уподобання вкладників щодо вибору фінансових установ. Згідно зі статистикою, частка державних банків на ринку вкладів населення зменшилася на 0,2%.

Якщо перевести ці відсотки в реальні гроші (відштовхуючись від загальної суми вкладів у понад 1,6 трлн грн), це означає, що державні банки втратили понад 3,2 млрд грн клієнтських коштів.

Водночас фінансові установи, що належать до іноземних банківських груп, стали привабливішими для населення. За місяць вони зуміли збільшити свою ринкову частку на 0,15%. У грошовому еквіваленті це означає, що банки з іноземним капіталом залучили додатково понад 2,4 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
