Пенсії не вистачить? НПФ простими словами: як зібрати капітал на 20 років (відео)

Якою буде ваша пенсія через 20 років? І чи вистачить державних виплат, щоб зберегти звичний рівень життя? У новому відео розбираємо, як працюють недержавні пенсійні фонди (НПФ), у що вони інвестують кошти українців і яку реальну дохідність показують на практиці.

🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:

👉 що таке НПФ і чим він відрізняється від державної пенсії

👉 чому державної пенсії може не вистачити і як це впливає на майбутні виплати

👉 хто контролює НПФ

👉 у що зазвичай інвестують НПФ

👉 яку реальну дохідність показували українські НПФ останні роки

👉 як працює податкова знижка і як вона підсилює накопичення

👉 скільки може вийти за 20 років при внесках 5 000 грн/міс

👉 чому важливо враховувати інфляцію та «гроші в часі»