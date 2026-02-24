Якою буде ваша пенсія через 20 років? І чи вистачить державних виплат, щоб зберегти звичний рівень життя? У новому відео розбираємо, як працюють недержавні пенсійні фонди (НПФ), у що вони інвестують кошти українців і яку реальну дохідність показують на практиці.
24 лютого 2026, 19:12
Пенсії не вистачить? НПФ простими словами: як зібрати капітал на 20 років (відео)
🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 що таке НПФ і чим він відрізняється від державної пенсії
👉 чому державної пенсії може не вистачити і як це впливає на майбутні виплати
👉 хто контролює НПФ
👉 у що зазвичай інвестують НПФ
👉 яку реальну дохідність показували українські НПФ останні роки
👉 як працює податкова знижка і як вона підсилює накопичення
👉 скільки може вийти за 20 років при внесках 5 000 грн/міс
👉 чому важливо враховувати інфляцію та «гроші в часі»
Джерело: Мінфін
