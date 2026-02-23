За січень майже 12 500 енергетиків, які відновлювали інфраструктуру після атак, отримають додаткові виплати по 20 тисяч грн. Для цього Уряд виділив 246,4 млн грн. Про це в телеграм-каналі написала прем'єрка Юлія Свириденко.
Після атак на енергосистему: енергетикам нарахують по 20 тисяч гривень допомоги
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Виплати енергетикам
За словами Свириденко, кошти в розмірі 20 000 грн будуть перераховані безпосередньо на банківські рахунки працівників. Право на такі ж виплати матимуть енергетики і за лютий та березень.
«Процедуру зробили максимально простою: списки на доплату подають підприємства через портал Дія — працівникам не потрібно подаватися самостійно. Дякую кожному, хто сьогодні в надскладних умовах виїжджає на пошкоджені об'єкти, відновлює країну і забезпечує її життєстійкість», — написала вона.
Читайте також: Нові доплати в «Дії»: 20 000 грн для енергетиків, комунальників і залізничників
Хто має право на виплату?
Допомога призначена для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки атак та аварій у таких сферах:
- Енергетика (електромережі, генерація);
- ЖКГ (тепло-, водо- та газопостачання);
- Укрзалізниця (відновлення руху поїздів).
Сума у 20 000 грн нараховується за повний місяць, навіть якщо фахівець був залучений до аварійних робіт лише кілька днів у цей період.
Як працює механізм подачі заявки?
Для зручності процес максимально цифровізовано через портал «Дія». Самим працівникам нікуди ходити не треба — за них усе зробить роботодавець.
Алгоритм для компаній:
- Керівник або уповноважена особа заходить на портал «Дія».
- Заяву за попередній місяць потрібно подати з 6 до 15 числа (наприклад, за січень — у лютому).
- Якщо компанія є у реєстрах профільних міністерств, форма відкриється автоматично. Треба вказати ПІБ, РНОКПП, посаду та номер рахунку працівника.
- Заява підписується КЕПом керівника (або керівника філії).
Що робити працівнику?
Працівникам залишається лише чекати на підтвердження:
- Вам надійде push-повідомлення у застосунок «Дія» або СМС.
- Відкривати нові рахунки не потрібно — кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.
Перші виплати за січень надійдуть уже до кінця лютого.
Програма фінансується з резервного фонду держбюджету. Очікується, що виплати отримають близько 7 000 фахівців аварійних бригад по всій Україні.
Коментарі