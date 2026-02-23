Після атак на енергосистему: енергетикам нарахують по 20 тисяч гривень допомоги

За січень майже 12 500 енергетиків, які відновлювали інфраструктуру після атак, отримають додаткові виплати по 20 тисяч грн. Для цього Уряд виділив 246,4 млн грн. Про це в телеграм-каналі написала прем'єрка Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Виплати енергетикам

За словами Свириденко, кошти в розмірі 20 000 грн будуть перераховані безпосередньо на банківські рахунки працівників. Право на такі ж виплати матимуть енергетики і за лютий та березень.

«Процедуру зробили максимально простою: списки на доплату подають підприємства через портал Дія — працівникам не потрібно подаватися самостійно. Дякую кожному, хто сьогодні в надскладних умовах виїжджає на пошкоджені об'єкти, відновлює країну і забезпечує її життєстійкість», — написала вона.

Читайте також: Нові доплати в «Дії»: 20 000 грн для енергетиків, комунальників і залізничників

Хто має право на виплату?

Допомога призначена для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки атак та аварій у таких сферах:

Енергетика (електромережі, генерація);

ЖКГ (тепло-, водо- та газопостачання);

Укрзалізниця (відновлення руху поїздів).

Сума у 20 000 грн нараховується за повний місяць, навіть якщо фахівець був залучений до аварійних робіт лише кілька днів у цей період.

Як працює механізм подачі заявки?

Для зручності процес максимально цифровізовано через портал «Дія». Самим працівникам нікуди ходити не треба — за них усе зробить роботодавець.

Алгоритм для компаній:

Керівник або уповноважена особа заходить на портал «Дія».

Заяву за попередній місяць потрібно подати з 6 до 15 числа (наприклад, за січень — у лютому).

Якщо компанія є у реєстрах профільних міністерств, форма відкриється автоматично. Треба вказати ПІБ, РНОКПП, посаду та номер рахунку працівника.

Заява підписується КЕПом керівника (або керівника філії).

Що робити працівнику?

Працівникам залишається лише чекати на підтвердження:

Вам надійде push-повідомлення у застосунок «Дія» або СМС.

Відкривати нові рахунки не потрібно — кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.

Перші виплати за січень надійдуть уже до кінця лютого.

Програма фінансується з резервного фонду держбюджету. Очікується, що виплати отримають близько 7 000 фахівців аварійних бригад по всій Україні.