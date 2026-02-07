Нові доплати в «Дії»: 20 000 грн для енергетиків, комунальників і залізничників

Українські фахівці, які попри обстріли та морози відновлюють критичну інфраструктуру, отримають додаткову фінансову підтримку. Кабінет міністрів запровадив щомісячні виплати у розмірі 20 000 грн за роботу в січні, лютому та березні 2026 року. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Хто має право на виплату?

Допомога призначена для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки атак та аварій у таких сферах:

Енергетика (електромережі, генерація);

ЖКГ (тепло-, водо- та газопостачання);

Укрзалізниця (відновлення руху поїздів).

Сума у 20 000 грн нараховується за повний місяць, навіть якщо фахівець був залучений до аварійних робіт лише кілька днів у цей період.

Як працює механізм подачі заявки?

Для зручності процес максимально цифровізовано через портал «Дія». Самим працівникам нікуди ходити не треба — за них усе зробить роботодавець.

Алгоритм для компаній:

Керівник або уповноважена особа заходить на портал «Дія».

Заяву за попередній місяць потрібно подати з 6 до 15 числа (наприклад, за січень — у лютому).

Якщо компанія є у реєстрах профільних міністерств, форма відкриється автоматично. Треба вказати ПІБ, РНОКПП, посаду та номер рахунку працівника.

Заява підписується КЕПом керівника (або керівника філії).

Що робити працівнику?

Працівникам залишається лише чекати на підтвердження:

Вам надійде push-повідомлення у застосунок «Дія» або СМС.

Відкривати нові рахунки не потрібно — кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.

Перші виплати за січень надійдуть уже до кінця лютого.

Програма фінансується з резервного фонду держбюджету. Очікується, що виплати отримають близько 7 000 фахівців аварійних бригад по всій Україні.