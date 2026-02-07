Українські фахівці, які попри обстріли та морози відновлюють критичну інфраструктуру, отримають додаткову фінансову підтримку. Кабінет міністрів запровадив щомісячні виплати у розмірі 20 000 грн за роботу в січні, лютому та березні 2026 року. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
7 лютого 2026, 13:12
Нові доплати в «Дії»: 20 000 грн для енергетиків, комунальників і залізничників
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Хто має право на виплату?
Допомога призначена для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки атак та аварій у таких сферах:
- Енергетика (електромережі, генерація);
- ЖКГ (тепло-, водо- та газопостачання);
- Укрзалізниця (відновлення руху поїздів).
Сума у 20 000 грн нараховується за повний місяць, навіть якщо фахівець був залучений до аварійних робіт лише кілька днів у цей період.
Як працює механізм подачі заявки?
Для зручності процес максимально цифровізовано через портал «Дія». Самим працівникам нікуди ходити не треба — за них усе зробить роботодавець.
Алгоритм для компаній:
- Керівник або уповноважена особа заходить на портал «Дія».
- Заяву за попередній місяць потрібно подати з 6 до 15 числа (наприклад, за січень — у лютому).
- Якщо компанія є у реєстрах профільних міністерств, форма відкриється автоматично. Треба вказати ПІБ, РНОКПП, посаду та номер рахунку працівника.
- Заява підписується КЕПом керівника (або керівника філії).
Що робити працівнику?
Працівникам залишається лише чекати на підтвердження:
- Вам надійде push-повідомлення у застосунок «Дія» або СМС.
- Відкривати нові рахунки не потрібно — кошти зараховуються на поточний рахунок працівника.
Перші виплати за січень надійдуть уже до кінця лютого.
Програма фінансується з резервного фонду держбюджету. Очікується, що виплати отримають близько 7 000 фахівців аварійних бригад по всій Україні.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі