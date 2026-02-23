США звільняють автомобілі та запчастини від нового 15% глобального мита

Транспортні засоби та запчастини, на які вже поширюються мита, звільняються від нового 15-відсоткового глобального мита, оголошеного президентом Дональдом Трампом 21 лютого, після того як Верховний суд США визнав незаконними багато попередніх імпортних податків, пише «Укравтопром».

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Рішення суду застосовується до мит, встановлених відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, згідно з яким автомобільна промисловість сплатила $8,6 млрд до жовтня 2025 року.

Тарифи, введені іншими органами влади, включаючи мита на автомобілі, автозапчастини та метали, залишаються без змін.

Мита Трампа

Як писав «Мінфін», президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про негайне збільшення ставки нового універсального імпортного збору з 10% до 15%. Цей крок став прямою реакцією на блокування його попередньої митної політики вищою судовою інстанцією країни.

Напередодні Верховний суд США скасував більшість імпортних тарифів, які адміністрація Білого дому запровадила під час другого президентського терміну. Судді відхилили аргументи уряду про те, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) від 1977 року дає президенту непряме право встановлювати такі збори.