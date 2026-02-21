Трамп підвищив нові глобальні тарифи з 10 до 15%

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про негайне збільшення ставки нового універсального імпортного збору з 10% до 15%. Цей крок став прямою реакцією на блокування його попередньої митної політики вищою судовою інстанцією країни. Про це повідомляє The Wall Street Journal 21 лютого.

Юридична поразка та швидка реакція

Напередодні Верховний суд США скасував більшість імпортних тарифів, які адміністрація Білого дому запровадила під час другого президентського терміну. Судді відхилили аргументи уряду про те, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) від 1977 року дає президенту непряме право встановлювати такі збори.

Американський лідер різко засудив цей вердикт. Спочатку він спробував компенсувати скасовані заходи, миттєво запровадивши 10-відсоткове мито, спираючись уже на інший документ — статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року. Проте в суботу у своїй соціальній мережі він оголосив про підвищення цієї ставки до максимально дозволених 15%.

Тимчасовий маневр і стратегія на майбутнє

Стаття 122 дозволяє президенту вводити мита розміром до 15%, але встановлює жорсткий часовий ліміт — такі обмеження можуть діяти не більше ніж 150 днів.

Після завершення цього п'ятимісячного періоду Дональд Трамп планує замінити тимчасові збори на більш довгострокові бар'єри. Для цього він має намір використати статтю 301 того ж Закону про торгівлю. Вона дає змогу запроваджувати мита на постійній основі, однак вимагає проведення багатомісячних розслідувань перед їхнім фінальним затвердженням. На підготовку до цього етапу президент прямо вказав у своєму суботньому дописі.