Біткоїн обвалився нижче $65 000

У ніч на 23 лютого 2026 року біткоїн просів нижче $65 000. Просідання першої криптовалюти спостерігається з жовтня 2025 року після встановлення цінового рекорду, згідно з TradingView .

Вартість біткоїна

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість першої криптовалюти станом на 12:25 23 лютого становить $66,385.00.

Що відбувається з іншими криптовалютами

Водночас Ethereum також продемонстрував негативну тенденцію і опускався в моменті до $1850. Зниження склало майже 5% за добу. Вартість другої за капіталізацією криптовалюти перебуває на рівні $1879.

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість Ethereum станом на 12:25 становить $1,915.59.

Монета мережі Solana показала падіння на 7,16%. Актив торгується нижче $80 та перебуває на сьомому місці за капіталізацією серед криптоактивів, за даними CoinMarketCap.

LayerZero (ZRO) та pump.fun (PUMP) втратили по 10,1% та 8,66% відповідно.

Збитки трейдерів

Через таку поведінку біткоїна 137 689 трейдерів зафіксували збитки на суму $481,3 млн.

Власники лонгових позицій зазнали втрат по багатьом активам на $433,81 млн, а холдери шортових позицій — $47,53 млн.

Зокрема, частка ліквідацій серед трейдерів першої криптовалюти та Ethereum склали по $225,29 млн та $115,9 млн відповідно.