21 лютого 2026, 10:55

Трамп запроваджує нове 10% глобальне мито після гучної поразки у Верховному суді

У п'ятницю ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нового «глобального мита» у розмірі 10%. Це сталося лише за кілька годин після того, як Верховний суд США заблокував його попередні масштабні імпортні тарифи, завдавши серйозного удару по економічній політиці американського лідера.

Нові мита замість скасованих

Новий президентський указ спирається на статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року. За словами Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, ці обмеження почнуть діяти «майже негайно». Вони покликані замінити попередні збори, які були скасовані судом через те, що спиралися на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Судді вирішили, що IEEPA «не уповноважує президента запроваджувати мита».

Ця юридична рокіровка може парадоксально знизити фінансовий тиск на імпорт з деяких країн, які раніше домовилися з адміністрацією Трампа про вищі ставки. Наприклад, Європейський Союз раніше погодився на 15% мито, яке тепер визнано недійсним.

Митне навантаження на китайські товари зросте

Проте для товарів з Китаю ситуація погіршиться. Раніше американські компанії-імпортери сплачували за ввезення китайської продукції два 10-відсоткові збори за правилами IEEPA та додатковий тариф у 25%. Тепер скасовані збори замінять новим єдиним глобальним митом, яке додасться до чинної 25-відсоткової ставки.

За словами представника Білого дому, загальний митний тариф на імпорт з Китаю тепер становитиме 35%. Варто зазначити, що ці кошти безпосередньо до бюджету США перераховуватимуть саме американські імпортери, що неминуче вплине на їхні витрати та, найімовірніше, призведе до підвищення цін для кінцевих споживачів.

Президент також підкреслив, що інші торговельні обмеження, запроваджені за статтями 232 та 301, залишаються «в повній силі та дії». Більше того, Білий дім планує використовувати статтю 301 для запуску нових розслідувань щодо недобросовісних торговельних практик, які можуть призвести до додаткових зборів.

Нагадаємо, що напередодні Верховний суд США ухвалив історичне рішення, визнавши, що президент Дональд Трамп порушив федеральне законодавство, в односторонньому порядку запровадивши масштабні імпортні мита по всьому світу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
21 лютого 2026, 11:10
#
Дайте вже дідові таблеток.
+
+30
defran86
defran86
21 лютого 2026, 11:48
#
«Раніше Пекін платив» — кто-нибудь, объясните автору статьи, что пошлины на ввоз в США китайской продукции платят американские юридические лица, которые этот ввоз осуществляют (кроме DDP по Инкотермс, там экспортер платит, то есть китайское юрлицо, но это единичные случаи, может 1 на 1000, в любом случае Китай как государство не платит ничего ни при каких раскладах).
Когда этот бред несет Латынина какая-нибудь, еще куда ни шло, но это финансовый сайт.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
