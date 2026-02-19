Масштабування бізнесу та цифрові горизонти: хто виступить на FinYear 2026

Вже 20 лютого Київ перетвориться на епіцентр обговорень майбутнього грошей, технологій та стратегій виживання бізнесу в умовах регуляторних змін на конференції FinYear 2026 . Це живий майданчик для діалогу між НБУ, топовими банкірами та лідерами фінтеху. Програма насичена інсайдами, які допоможуть тримати руку на пульсі економіки 2026 року.

Програма та зіркові спікери

Цьогоріч івент об'єднає соло-виступи визнаних експертів та запеклі дискусії. Серед ключових тем та доповідачів:

Макроекономічний вектор: Сергій Ніколайчук (НБУ) розкриє пріоритети регулятора щодо макрофінансової стабільності та шляхи стимулювання економічного відновлення.

Цифрова революція: Анна Стовпова презентує першу в Україні академічну книгу «Облік і аудит розрахунків електронними грошима», відкриваючи нові грані фінансової грамотності в діджитал-еру.

Інвестиції для бізнесу: Григорій Овчаренко (ICU) розповість про Smart-інвестиції та способи максимізації прибутку від вільних ресурсів компанії.

Погляд споживача: Кирило Єжов (Kantar Україна) проаналізує нові вимоги українців до довіри та цифрової взаємодії у 2026 році.

Безпека та комплаєнс: Ганна Горбенко (ОТП банк) дасть практичні поради, як фінансовій компанії підготуватися до перевірки регулятора.

Чотири панельні дискусії: концентрація досвіду

Особливий акцент конференції йде на панельні обговорення, де для дискусій будуть підняті наступні теми:

Фінансовий ринок та правила гри: Ольга Василевська-Смаглюк разом із представниками НБУ (Сергій Савчук) та СЕО провідних компаній (Володимир Довгаль, Сергій Сінченко, Владислав Бурма) обговорять масштабування фінансування економіки.

ШІ у фінсекторі: модератор Сергій Грабчак (Ощадбанк) та експерти з NovaPay, ПУМБ та UPC з’ясують, де штучний інтелект реально приносить гроші, а де залишається просто хайпом.

Горизонти бізнес-банкінгу: Сергій Наумов (НАБУ) проведе розмову про Open Banking та роль SuperApp у розвитку бізнесу разом з топменеджерами Universal Bank, Асвіо Банку, Банку Кредит Дніпро та Varus.ua.

Маркетинг: Олександр Рольський (newage.) та лідери SalesDoubler, Netpeak, MyCredit і UAPAY шукатимуть рецепт перемоги у боротьбі за увагу клієнта.

Партнери заходу

Проведення конференції такого масштабу стало можливим завдяки підтримці визнаних експертів ринку. Стратегічним партнером виступає Група ICU — багаторічний лідер з управління активами в Україні та ключовий брокер на ринку державних облігацій.

Технологічну стійкість та інновації в платежах представляє PSP Platon, який уже понад 12 років забезпечує український бізнес гнучкими рішеннями для e-commerce. Сектор швидких та доступних фінансів презентують компанії Moneyveo та Monto: лідери онлайн-кредитування, що трансформують фінансову допомогу у простий, людяний та миттєвий сервіс, доступний кожному в кілька кліків. Разом із організаторами, порталами «Мінфін» та Finance.ua, ці компанії формують екосистему, де досвід зустрічається з майбутнім.

Як стати частиною FinYear 2026?

Участь у конференції можлива лише у форматі офлайн, що гарантує максимальну якість нетворкінгу в кулуарах. Крім живого спілкування, кожен учасник отримає відеозапис усіх виступів для подальшого опрацювання.

Дата: 20 лютого. Локація: Київ (з міркувань безпеки точне місце повідомляється лише власникам квитків; локація обладнана надійним укриттям).

Не втрачайте можливість почути тих, хто формує фінансове майбутнє країни.