Трамп дозволив Орбану продовжувати купувати російські енергоресурси

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що отримав від США гарантії повного звільнення від американських санкцій проти російських енергоносіїв. За його словами, ця домовленість, досягнута під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, дозволить Угорщині продовжувати імпортувати нафту по «Дружбі» та газ по «Турецькому потоку». Про це повідомило угорське видання Telex з посиланням на брифінг Орбана.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як заявив Віктор Орбан, отримане звільнення дозволить Угорщині й надалі купувати нафту і газ у Росії. Головною метою цього є «захист зниження рахунків за комунальні послуги». Завдяки цьому, за словами прем'єра, «Угорщина й надалі матиме найдешевші ціни на енергоносії».

Орбан зазначив, що отримав схвалення на це питання від президента Трампа за зачиненими дверима, попри те, що Дональд Трамп загалом виступає проти купівлі російських енергоносіїв іншими країнами.