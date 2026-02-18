Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 9:44

Ринок праці Німеччини: українці знаходять роботу швидше за інших мігрантів

Половина українців, які прибули до Німеччини в перші пів року повномасштабної війни росії проти України, працевлаштована через три з половиною року перебування у ФРН. Про це свідчить аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування й Федерального відомства у справах міграції та біженців, оприлюднений у вівторок, 17 лютого, пише DW.

Половина українців, які прибули до Німеччини в перші пів року повномасштабної війни росії проти України, працевлаштована через три з половиною року перебування у ФРН.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Темпи працевлаштування біженців з України

За даними дослідження, темп працевлаштування біженців з України у Німеччині вищий, ніж у мігрантів попередніх хвиль — українці досягнули рівня зайнятості у 50 відсотків приблизно на два з половиною року раніше (наприклад, у біженців з інших країн, які приїхали до Німеччини в 2015 році, на досягнення такого рівня зайнятості пішло шість років).

Дослідники пов'язують це з високим рівнем освіти українців, відсутністю обов'язкової процедури надання притулку та можливістю одразу приступати до роботи.

Читайте також: Німеччина радикально змінює правила соціальної допомоги для мільйонів людей

Рівень зайнятості українців

Водночас, як випливає з аналізу, рівень зайнятості українців значно нижчий за середній по країні, який у червні 2025 року становив близько 68 відсотків. Експерти пояснюють це психологічними травмами, пов'язаними з війною та міграцією.

Багато біженців — жінки, які самостійно доглядають дітей через обмеження на виїзд з України чоловіків призовного віку. У вересні 2025 року лише 21 відсоток українок з дітьми до трьох років без партнера мали роботу.

Через часткову зайнятість багатьох українців частка тих, хто отримує державні виплати (Bürgergeld), залишається високою.

У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців проживали в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати, і цей показник особливо високий у сім'ях з дітьми.

Методика опитування

Аналіз заснований на опитуванні та даних соціального страхування 1943 жінок і 803 чоловіків віком 18−64 років, які прибули до Німеччини з 24 лютого по 31 серпня 2022 року. Дані про зайнятість враховані до 30 вересня 2025 року.

Читайте також: Статус українців у ЄС після 2027 зміниться: що очікує на біженців

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
