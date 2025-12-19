Німеччина радикально змінює правила соціальної допомоги для мільйонів людей

Уряд Німеччини ухвалив стратегічне рішення щодо реформування системи соціального забезпечення, фактично відмовляючись від формату виплат «Бюргергельд» (Bürgergeld) у його нинішньому вигляді. Кабінет міністрів підтримав жорсткий законопроєкт Міністерства праці, який передбачає суттєве посилення контролю за отримувачами допомоги та запровадження суворих фінансових санкцій. Про це повідомляє DW.

Жорсткі санкції та ризик повної втрати виплат

Нові правила торкнуться приблизно 5,5 мільйона осіб, які наразі отримують допомогу. Головна мета змін — стимулювати людей до працевлаштування. Урядовці погодили механізм, що дозволяє повністю припиняти виплати у разі ігнорування вимог центрів зайнятості.

Система штрафів працюватиме наступним чином:

Два пропуски: Якщо отримувач двічі без поважної причини не з'явиться на зустріч у центрі зайнятості, його виплати будуть скорочені на 30%.

Три пропуски: У разі третього прогулу без вагомих пояснень держава отримує право повністю зупинити перерахування коштів.

Під загрозою скасування може опинитися навіть оплата житла, хоча механізм захисту залишається: отримувачу зобов'язані надати можливість пояснити ситуацію (особисто або телефоном). Також від повної втрати виплат будуть захищені люди з психічними захворюваннями.

Контроль заощаджень: спочатку власні кошти, потім — державні

Реформа скасовує так званий «пільговий період», протягом якого держава не перевіряла майновий стан заявника. Тепер діятиме принцип: спершу витрачаєш своє, потім допомагає держава.

Якщо заявник має на банківських рахунках значні накопичення (багатотисячні суми), він буде змушений використовувати їх для прожиття перед тим, як отримати право на соцдопомогу. Розмір заощаджень, які дозволено зберегти, буде залежати від віку людини. Крім того, перевірки витрат на житло стануть суворішими — держава покриватиме їх лише в обмеженому, «розумному» обсязі.

Суми виплат та політичні баталії

Попри посилення умов отримання, базові ставки виплат залишаються без змін:

563 євро — для одиноких осіб або батьків-одинаків;

506 євро — для партнерів;

від 357 до 451 євро (+20 євро надбавки) — для неповнолітніх.

Основним пріоритетом центрів зайнятості визначено швидке працевлаштування клієнтів. Перенавчання та курси підвищення кваліфікації пропонуватимуться лише тоді, коли це гарантує кращі перспективи на ринку праці.

Щоб реформа запрацювала, її має затвердити Бундестаг. Наразі ініціатива уряду Фрідріха Мерца стикається з опором опозиції та критикою навіть всередині коаліції, зокрема з боку Соціал-демократичної партії (СДПН). Запланована дата набуття чинності нових правил — 1 липня 2026 року.

Наслідки для українських біженців

Варто зазначити, що українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, наразі інтегровані саме в систему Bürgergeld. На відміну від шукачів притулку з інших країн, українці мають доступ до ринку праці та соціальних виплат на рівні з громадянами Німеччини.

Це означає, що посилення правил, зокрема вимога «спочатку витрачати власні заощадження» та суворі санкції за неявку до центру зайнятості, безпосередньо стосуватимуться і громадян України. Якщо реформу ухвалять, українцям у Німеччині доведеться активніше співпрацювати з адміністрацією, погоджуватися на запропоновані вакансії, а наявність коштів на українських чи закордонних рахунках може стати перешкодою для отримання допомоги.