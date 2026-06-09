Кризи стають нормою: Георгієва закликала країни зміцнювати економіки та інституції

Світ входить у період, коли економічні та геополітичні потрясіння стають новою нормою, тому країнам потрібно будувати більш стійкі економіки та інституції. Водночас важливо не повторити помилки глобалізації під час впровадження штучного інтелекту. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

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МВФ попередив про нову епоху нестабільності у світі

За її словами, останні роки показали, що світова економіка дедалі частіше стикається з кризами. І її турбує недостатнє усвідомлення того, що світ надалі житиме саме в таких умовах.

На її думку, не варто очікувати, що період криз і шоків завершиться.

Георгієва очолює МВФ із 2019 року і за цей час організація зіткнулася з низкою масштабних викликів: пандемією COVID-19, повномасштабною війною росії проти України, торговельними конфліктами та загостренням ситуації на Близькому Сході.

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Вплив штучного інтелекту

Окрему увагу Георгієва приділила розвитку штучного інтелекту, назвавши його однією з найважливіших трансформацій сучасної економіки. За її словами, технологія вже впливає на ринки праці та місцеві економіки, а її наслідки можуть бути дуже масштабними.

Водночас вона вважає, що міжнародні організації, включно з МВФ, свого часу недооцінили негативні соціальні наслідки глобалізації.

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Хоча світова економіка загалом виграла від відкриття ринків і міжнародної торгівлі, багато регіонів втратили робочі місця. А проблемам людей, які постраждали від цих змін, приділяли недостатньо уваги.

Саме тому, за словами Георгієвої, зараз важливо не допустити аналогічної ситуації з AI. Переваги нової технологічної хвилі мають бути більш рівномірно розподілені, а ризики для працівників і окремих спільнот — враховані заздалегідь.