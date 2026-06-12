МВФ: штучний інтелект може знищити фінансову систему, якщо потрапить не в ті руки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 червня 2026, 15:00

МВФ: штучний інтелект може знищити фінансову систему, якщо потрапить не в ті руки

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що потужні моделі штучного інтелекту здатні зруйнувати глобальну фінансову систему, якщо їх використають зловмисники. Каталізатором для цих слів стала поява моделі Mythos від Anthropic з розширеними кіберможливостями. Про це повідомляє видання Politico.

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що потужні моделі штучного інтелекту здатні зруйнувати глобальну фінансову систему, якщо їх використають зловмисники.

Що саме налякало МВФ

Mythos здатна знаходити і використовувати вразливості в кожній великій операційній системі та браузері, навіть у руках людей без технічної підготовки. За одну сесію тестування Mozilla модель виявила 271 вразливість у Firefox. Для порівняння, попереднє тестування з використанням Claude Opus 4.6 виявило лише 22 баги.

Особливу небезпеку становлять так звані «zero-day» вразливості, про які розробники досі не знали. Саме в пошуку таких прогалин Mythos виявилася особливо ефективною.

«Ми усвідомлюємо, що Mythos — це лише початок, буде ще більше подібних», — заявила Георгієва журналістам у Брюсселі. За її словами, ті самі можливості, що дозволяють виявляти кіберзагрози «зі швидкістю та масштабом, які досі були немислимими», у неправильних руках можуть бути використані для руйнування фінансової системи.

«Час не на нашому боці», — підкреслила вона, зазначивши, що світ поки не має можливості «захистити міжнародну монетарну систему від масштабних кіберризиків».

Хто і як реагує на виклики від нових технологій

Голова ФРС Джером Пауелл і міністр фінансів США Скотт Бессент провели термінову зустріч із керівниками провідних американських банків для обговорення кіберризиків, пов'язаних з Mythos. Адміністрація Білого дому задіяла механізм «загальноурядового» тестування моделі разом із приватним сектором.

Anthropic тим часом обмежила доступ до Mythos: модель передається лише вибраним партнерам, щоб вони могли використовувати її для зміцнення власних систем до того, як подібні можливості стануть загальнодоступними.

Читайте також: Anthropic веде переговори про залучення інвестицій при оцінці $900 мільярдів, обганяючи OpenAI

Георгієва впевнена, що проблема не обмежується США. До кінця 2026 року очікується, що моделі рівня Mythos з'являться у відкритому доступі, і тоді перевага, яку зараз мають захисники систем з раннім доступом до технології, зникне.

МВФ закликає розвинені країни допомогти державам, що розвиваються, захиститися від нових ризиків, бо фінансові системи глобально інтегровані. «Якщо є велика слабкість — вона буде використана», — підсумувала Георгієва.

Читайте також: США хочуть стати співвласниками OpenAI та Anthropic

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
zevs1
zevs1
12 червня 2026, 15:21
#
Ну если у искусственного интеллекта получится убрать инструмент финансового насилия над людьми со стороны Власти и Банков, то это отличная новость для большинства населения планеты.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами