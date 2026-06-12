МВФ: штучний інтелект може знищити фінансову систему, якщо потрапить не в ті руки

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила, що потужні моделі штучного інтелекту здатні зруйнувати глобальну фінансову систему, якщо їх використають зловмисники. Каталізатором для цих слів стала поява моделі Mythos від Anthropic з розширеними кіберможливостями. Про це повідомляє видання Politico.

Що саме налякало МВФ

Mythos здатна знаходити і використовувати вразливості в кожній великій операційній системі та браузері, навіть у руках людей без технічної підготовки. За одну сесію тестування Mozilla модель виявила 271 вразливість у Firefox. Для порівняння, попереднє тестування з використанням Claude Opus 4.6 виявило лише 22 баги.

Особливу небезпеку становлять так звані «zero-day» вразливості, про які розробники досі не знали. Саме в пошуку таких прогалин Mythos виявилася особливо ефективною.

«Ми усвідомлюємо, що Mythos — це лише початок, буде ще більше подібних», — заявила Георгієва журналістам у Брюсселі. За її словами, ті самі можливості, що дозволяють виявляти кіберзагрози «зі швидкістю та масштабом, які досі були немислимими», у неправильних руках можуть бути використані для руйнування фінансової системи.

«Час не на нашому боці», — підкреслила вона, зазначивши, що світ поки не має можливості «захистити міжнародну монетарну систему від масштабних кіберризиків».

Хто і як реагує на виклики від нових технологій

Голова ФРС Джером Пауелл і міністр фінансів США Скотт Бессент провели термінову зустріч із керівниками провідних американських банків для обговорення кіберризиків, пов'язаних з Mythos. Адміністрація Білого дому задіяла механізм «загальноурядового» тестування моделі разом із приватним сектором.

Anthropic тим часом обмежила доступ до Mythos: модель передається лише вибраним партнерам, щоб вони могли використовувати її для зміцнення власних систем до того, як подібні можливості стануть загальнодоступними.

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Георгієва впевнена, що проблема не обмежується США. До кінця 2026 року очікується, що моделі рівня Mythos з'являться у відкритому доступі, і тоді перевага, яку зараз мають захисники систем з раннім доступом до технології, зникне.

МВФ закликає розвинені країни допомогти державам, що розвиваються, захиститися від нових ризиків, бо фінансові системи глобально інтегровані. «Якщо є велика слабкість — вона буде використана», — підсумувала Георгієва.

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