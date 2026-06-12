У Telegram крадуть акаунти через фейкову петицію в підтримку пам'яті полеглих воїнів

Центр протидії дезінформації попередив про нову фішингову схему в Telegram. Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам'яті загиблих військових, щоб отримати доступ до акаунтів українців.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У приватних повідомленнях і групових чатах з'являються заклики підписати петицію нібито з закритого каналу «Електронні петиції». Посилання веде не на офіційний сайт петицій до Президента, а на підроблену сторінку, що візуально копіює інтерфейс Telegram.

Для «підписання» від користувача вимагають авторизуватися: ввести номер телефону і код підтвердження. Щойно людина це робить, шахраї отримують повний доступ до її акаунта.

Важлива деталь: повідомлення може прийти від знайомої людини. Це не означає, що вона свідомо його розсилає — найімовірніше, її акаунт вже зламали.

Підписати петицію до Президента України можна виключно на офіційному порталі petition.president.gov.ua. Жодні сторонні сайти, Telegram-канали чи боти для цього не використовуються. Якщо бачите подібне повідомлення — не переходьте за посиланням незалежно від того, хто його надіслав.

Читайте також: Фішинг став небезпечнішим через ШІ: шахрайські листи вже складніше відрізнити від офіційних повідомлень