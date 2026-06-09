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9 червня 2026, 8:42

ШІ і ринок праці: у Мінекономіки відповіли, чи залишаться українці без роботи

Штучний інтелект в Україні не витіснятиме працівників, а допомагатиме бізнесу працювати ефективніше в умовах гострого кадрового дефіциту. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев,пише УНІАН.

Штучний інтелект в Україні не витіснятиме працівників, а допомагатиме бізнесу працювати ефективніше в умовах гострого кадрового дефіциту.

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Що кажут в Мінекономіки

«Я думаю, що штучний інтелект збільшить продуктивність. Людина зможе виконувати більше роботи за той час, який є. В України дуже специфічна ситуація, якої немає у наших сусідів. Через дефіцит людей беруть, перенавчають, кожному можна знайти роботу. Такої історії у наших сусідів в Європі немає. І тому нам здається, що дуже природньо буде, коли ШІ просто буде допомагати роботодавцям з тими людьми, які у них є», — сказав він.

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У свою чергу, директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що частину проблем із нестачею працівників можна вирішити завдяки модернізації виробництв та автоматизації окремих процесів.

За її словами, українські підприємства вже активно впроваджують роботизовані системи, які виконують частину рутинних операцій, що раніше потребували ручної праці.

«Бізнес постійно намагається робити модернізацію. За можливості вони беруть участь в різноманітних міжнародних виставках, шукають обладнання, яке може умовно допомогти замінити ручну працю, а цю людину, яка може бути на підприємстві, можна перенавчити або надати додаткових навичок для тієї роботи, де без людини ніяк», — сказала Жовтяк.

Які спеціальності ШІ витісняє вже сьогодні?

Автоматизація завжди починається там, де роботу можна розкласти на чіткі, повторювані дії. Якщо процес тримається на скрипті, шаблоні, типовій перевірці, сортуванні документів або первинному відборі, ШІ дедалі впевненіше перебирає такі функції.

World Economic Forum прогнозує найбільше скорочення саме в адміністративних і секретарських ролях. Під тиском — касири, оператори введення даних, банківські працівники «за стійкою», працівники обробки документів та інші позиції, де ключову частину роботи становить повторювана рутина.

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Під тиском опиняються й люди, залучені в клієнтській підтримці, телемаркетингу та рекрутингу. Там, де ще вчора потрібні були великі команди операторів або молодших рекрутерів, тепер достатньо системи, яка одночасно обробляє тисячі звернень, відповідає за скриптом, проводить первинну діагностику, сортує резюме, ставить стандартизовані запитання і передає людині лише фінальний етап відбору.

Навіть сфери, які ще недавно здавалися захищеними — наприклад, переклад, дизайн чи первинна аналітика, — швидко втрачають цей імунітет. Нейромережі вже добре працюють із контекстом, стилем, резюмуванням, пошуком закономірностей і підготовкою чернеток.

Нові професії ери штучного інтелекту

Поряд із трансформацією старих ролей, технологічна революція створює абсолютно нові види занять, яких ще декілька років тому не існувало. Одним із найпомітніших явищ став запит на інженерів підказок (prompt engineers). Ця професія виникла, як відповідь на потребу в ефективній комунікації з нейромережами. Такий фахівець є свого роду «перекладачем» між людською мовою та мовою алгоритмів, створюючи складні текстові запити для отримання максимально точного результату.

Провідні розробники, як-от OpenAI та Anthropic, вже сьогодні пропонують топовим спеціалістам у цій сфері зарплати, що сягають $300 тисяч на рік, перетворюючи вміння «розмовляти» з машиною на одну з найдорожчих навичок десятиліття.

Зі стрімким впровадженням алгоритмів у критичні сфери життя виникла гостра потреба в AI-етиках та офіцерах із відповідності (compliance officers).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
gorobezus
gorobezus
9 червня 2026, 9:41
#
Дык уже посчитали, и оказалось что не так уже и дороже кожаные мешки с костями обходятся, а зачастую — дешевле, чем ИИ. Потому что ИИ приходится оплачивать каждый запрос, а не результат, это первое, а запросов до получения нужного результата может быть много, а второе — результат работы ИИ должен оценивать эксперт с высокой квалификацией и высокой ЗП. Ну и не следует забывать что ИИ хорошо справляется с ТИПОВЫМИ задачами, а вот с задачами по которому обучающего материала нет, либо достоверность низкая — то малолетка после колледжа может порой результат получше выдать.
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0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
9 червня 2026, 10:31
#
«Україні критично бракує робочих рук, тож державі вже зараз необхідно додатково залучити близько 4,5 мільйона працівників.»
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