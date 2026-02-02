SpaceX Маска почала блокувати Starlink для дронів рф

Компанія SpaceX Ілона Маска у відповідь на прохання міністерства оборони України, вживає низку заходів з метою завадити росіянам застосовувати термінали супутникового зв'язку Starlink для ударів безпілотниками. Про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій («Флеш») Бескрестнов.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Блокування Starlink

За його словами, він не може «публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено». «Але всі ці дії спрямовані на одну мету: захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БпЛА противника», — зазначив «Флеш» .

Він попросив вибачення «у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи», але зазначив, що «для безпеки країни зараз це дуже важливі й необхідні дії». Він також запевнив, що нинішні рішення — тимчасові, тож їх замінять «глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час».

Збір інформації

Іншим важливим аспектом, на який вказав радник Федорова, є намір Міноборони провести збір інформації про масштаби використання Силами оборони України сервісів супутникового зв'язку Starlink.

«Давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось. Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію. Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям міноборони», — запевнив «Флеш».

Реакція Маска

Днем раніше Ілон Маск відреагував у своїй соцмережі X на допис Федорова щодо розв'язання проблеми наявності терміналів Starlink на російських дронах.

Перед тим українські фахівці виявили термінал Starlink на збитому російському безпілотнику БМ-35. Наявність цього терміналу супутникового зв'язку дозволяє операторам керувати апаратом на значних відстанях, роблячи його майже невразливим для протидії з боку засобів радіоелектронної боротьби.