15 лютого 2026, 10:38

FATF додала Кувейт та Папуа — Нову Гвінею до «сірого» списку. По росії знову без змін

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей — Financial Action Task Force (FATF) — оновила перелік юрисдикцій, що знаходяться під посиленим моніторингом (так званий «сірий» список). Як заявила президент організації Еліса де Анда Мадрасо на прес-конференції за підсумками пленарного засідання в Мехіко, до нього було включено Кувейт та Папуа — Нову Гвінею.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей — Financial Action Task Force (FATF) — оновила перелік юрисдикцій, що знаходяться під посиленим моніторингом (так званий «сірий» список).

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто потрапив до сірого списку

«За „сірим списком“ Кувейт і Папуа-Нова Гвінея були додані до цього списку юрисдикцій під посиленим моніторингом після виявлення стратегічних недоліків у їхніх системах протидії незаконним фінансам. Я рада, що отримала від обох країн політичні зобов'язання на високому рівні щодо виконання чітких планів дій», — сказала вона.

Країни, які включаються FATF до «сірого» списку, мають стратегічні недоліки в системах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення, проте беруть на себе зобов'язання усунути їх у узгоджені терміни під посиленим міжнародним моніторингом.

За словами президента міжнародної організації, у поточному циклі звітувала 21 юрисдикція, яка працює над усуненням виявлених недоліків, при цьому 14 країн продемонстрували прогрес у реалізації своїх планів дій.

Читайте також: ЄС вніс росію до «чорного списку», що це означає на практиці

У «чорному» списку — переліку юрисдикцій, щодо яких FATF закликає застосовувати посилені контрзаходи, змін не відбулося.

Організація лише оновила публічну заяву щодо Ірану та підтвердила заклик до держав застосовувати ефективні заходи фінансової протидії.

РФ знову не включили

Будь-яких нових рішень чи дій щодо росії, чиє членство у FATF було припинено у 2023 році, за підсумками пленарного засідання ухвалено не було.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у 2024 році Міністерство фінансів України назвало угоду росії та КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство підставою, щоб росію нарешті включили до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
