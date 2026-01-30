ЄС вніс росію до «чорного списку», що це означає на практиці

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2026, 18:20

ЄС вніс росію до «чорного списку», що це означає на практиці

29 січня набуло чинності Рішення ЄС про внесення росії до «чорного» списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про те, як це позначиться на російських фінансах та які саме дії застосовуватимуться проти них, розповів Керуючий партнер КАС Груп Володимир Гаркуша.

29 січня набуло чинності Рішення ЄС про внесення росії до «чорного» списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Рішення було прийнято ще в грудні. В двадцятиденний строк жодних заперечень з боку Ради ЄС та Європарламенту не надійшло, і, відповідно до процедури, Рішення набрало сили. Документом за номером 32026R0046 внесено зміни до Делегованого регламенту (ЄС) 2016/1675, який передбачає посилений контроль з боку всіх банків Євросоюзу за будь-якими фінансовими операціями, що мають зв’язок із росією.

Те, що росія — держава-терорист, яка до того ж займається відмиванням коштів в глобальних масштабах, не підлягає сумніву. Які ж будуть наслідки в практичній площині?

Формально — це призведе до застосування посилених заходів перевірки щодо будь-яких операцій, пов'язаних з російськими фізичними та юридичними особами. Фінансові транзакції уповільняться, а витрати на них зростуть. Збільшиться кількість вимог щодо документального підтвердження бенефіціарів та походження коштів.

На практиці — переважна більшість європейських притомних фінансових установ буде уникати будь-якої дотичності до російських грошей у будь-якому вигляді. Жодні отримані «сірі» комісії за їх обслуговування не вартують репутаційних, і, як наслідок, фінансових втрат. Яскравий приклад цьому є Deutche Bank, у офісах якого 28 січня були проведені чергові обшуки в справі відмивання коштів скандального російського олігарха Романа Абрамовича.

Таким чином, з європейського фінансового обігу у росії випадають такі ключові елементи: фізичні та юридичні особи російського походження, іноземні юридичні особи пов’язані з країною-терористом, будь-які транзакції в євро та валютах країн-членів ЄС. До них варто додати англійський фунт і швейцарський франк, хоча Великобританія і Швейцарія не є членами ЄС.

Міжнародні подібні табу в світовому масштабі можуть бути накладені за рішенням FATF (Financial Action Task Force) — міжурядової організації, що встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. Членство російської федерації в FATF залишається безстроково призупиненим з лютого 2023 року через вторгнення в Україну. Але рішення про визнання росії країною із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму власне самим FATF не прийнято, хоча це питання підійматися кілька разів.

На заваді були позиції Китаю, Індії, Саудівської Аравії, ОАЕ, Бразилії та ПАР. Це зрозуміло. Вони ну просто дуже-дуже проти міжнародного тероризму, але бізнес є бізнес. І тут справа не тільки в конкретних бізнесах росія — Китай, або росія — Індія. Російський бізнес використовує валюти цих країн, наприклад дирхам ОАЕ, в розрахунках з іншими країнами оминаючи валютні санкційні обмеження.

Чергове пленарне засідання FATF заплановано на лютий 2026 року в Мехіко і там в черговий раз буде підійматися питання про включення росії в «чорний» список FATF. І цього разу на користь прийняття позитивного рішення буде сприяти прийняте відповідне Рішення ЄС.

Які можливі рефлексії у росії після перспективного прийняття рішення FATF? Цей шлях вже пройшов Іран, тобто вже існують приблизні шаблонні рішення. До них можна віднести: залучення до фінансових операцій криптовалюти, експортно-імпортні контракти через підставих осіб з третіх країн, використання в розрахунках обмежено конвертованих валют третіх країн. А ще іранський лайфхак — міжнародне переміщення валютної готівки великотонажним транспортом.

Але в умовах сучасного техногенно-інформаційного світу всі ці хитрощі швидко зчитуються. Аби була на те добра воля тих, хто за це відповідає.

Автор:
Гаркуша Володимир
Директор АФ «Київська Аудиторська Служба» Гаркуша Володимир
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами