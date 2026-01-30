ЄС вніс росію до «чорного списку», що це означає на практиці

29 січня набуло чинності Рішення ЄС про внесення росії до «чорного» списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про те, як це позначиться на російських фінансах та які саме дії застосовуватимуться проти них, розповів Керуючий партнер КАС Груп Володимир Гаркуша.

Рішення було прийнято ще в грудні. В двадцятиденний строк жодних заперечень з боку Ради ЄС та Європарламенту не надійшло, і, відповідно до процедури, Рішення набрало сили. Документом за номером 32026R0046 внесено зміни до Делегованого регламенту (ЄС) 2016/1675, який передбачає посилений контроль з боку всіх банків Євросоюзу за будь-якими фінансовими операціями, що мають зв’язок із росією.

Те, що росія — держава-терорист, яка до того ж займається відмиванням коштів в глобальних масштабах, не підлягає сумніву. Які ж будуть наслідки в практичній площині?

Формально — це призведе до застосування посилених заходів перевірки щодо будь-яких операцій, пов'язаних з російськими фізичними та юридичними особами. Фінансові транзакції уповільняться, а витрати на них зростуть. Збільшиться кількість вимог щодо документального підтвердження бенефіціарів та походження коштів.

На практиці — переважна більшість європейських притомних фінансових установ буде уникати будь-якої дотичності до російських грошей у будь-якому вигляді. Жодні отримані «сірі» комісії за їх обслуговування не вартують репутаційних, і, як наслідок, фінансових втрат. Яскравий приклад цьому є Deutche Bank, у офісах якого 28 січня були проведені чергові обшуки в справі відмивання коштів скандального російського олігарха Романа Абрамовича.

Таким чином, з європейського фінансового обігу у росії випадають такі ключові елементи: фізичні та юридичні особи російського походження, іноземні юридичні особи пов’язані з країною-терористом, будь-які транзакції в євро та валютах країн-членів ЄС. До них варто додати англійський фунт і швейцарський франк, хоча Великобританія і Швейцарія не є членами ЄС.

Міжнародні подібні табу в світовому масштабі можуть бути накладені за рішенням FATF (Financial Action Task Force) — міжурядової організації, що встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. Членство російської федерації в FATF залишається безстроково призупиненим з лютого 2023 року через вторгнення в Україну. Але рішення про визнання росії країною із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму власне самим FATF не прийнято, хоча це питання підійматися кілька разів.

На заваді були позиції Китаю, Індії, Саудівської Аравії, ОАЕ, Бразилії та ПАР. Це зрозуміло. Вони ну просто дуже-дуже проти міжнародного тероризму, але бізнес є бізнес. І тут справа не тільки в конкретних бізнесах росія — Китай, або росія — Індія. Російський бізнес використовує валюти цих країн, наприклад дирхам ОАЕ, в розрахунках з іншими країнами оминаючи валютні санкційні обмеження.

Чергове пленарне засідання FATF заплановано на лютий 2026 року в Мехіко і там в черговий раз буде підійматися питання про включення росії в «чорний» список FATF. І цього разу на користь прийняття позитивного рішення буде сприяти прийняте відповідне Рішення ЄС.

Які можливі рефлексії у росії після перспективного прийняття рішення FATF? Цей шлях вже пройшов Іран, тобто вже існують приблизні шаблонні рішення. До них можна віднести: залучення до фінансових операцій криптовалюти, експортно-імпортні контракти через підставих осіб з третіх країн, використання в розрахунках обмежено конвертованих валют третіх країн. А ще іранський лайфхак — міжнародне переміщення валютної готівки великотонажним транспортом.

Але в умовах сучасного техногенно-інформаційного світу всі ці хитрощі швидко зчитуються. Аби була на те добра воля тих, хто за це відповідає.