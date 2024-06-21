Міністерство фінансів назвало угоду росії та КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство підставою, щоб росію нарешті включили до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Про це йдеться на сайті міністерства.
Мінфін України вимагає внести росію у чорний список FATF
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Російсько-північнокорейська угода про всеосяжне стратегічне партнерство передбачає створення альтернативних механізмів торгівлі та взаєморозрахунків для спільної протидії міжнародним санкціям, спрямованим на обмеження деструктивної поведінки обох країн.
«Грубі порушення з боку росії вже давно очевидні для всіх. Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи — внесення Росії до чорного списку», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський додав, що росія систематично порушує принципи FATF, надаючи Ірану та Північній Кореї чорний хід до світової фінансової системи.
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