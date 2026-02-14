Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
14 лютого 2026, 13:46

Ліміт для ФОПів підвищать до 4 млн грн, з них будуть сплачувати новий податок ПДВ

Ліміт для платників підвищать з 1 млн до 4 млн грн. Ця норма увійде у великий закон, де також будуть прописані оподаткування посилок до 150 євро та запровадження постійного військового збору у 5%. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами 13 лютого, пише Forbes.ua.

Ліміт для платників підвищать з 1 млн до 4 млн грн.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Уряд погодив з МВФ поріг доходу, після якого сплата ПДВ ФОПом є обов’язковою, на рівні 4 млн грн, сказала Свириденко. Це відповідає верхній межі аналогічного ліміту в країнах Євросоюзу — 85 000 євро/рік, додала премʼєрка.

Норма може набути чинності після завершення війни, або ж після вступу України до ЄС.

«Це питання ще дискутується з Фондом», — підкреслила Свириденко. Після вступу в дію, 257 000 ФОПів потраплять під ліміт і будуть зобовʼязані стати платниками ПДВ, зазначила вона.

Читайте також: МВФ відклав вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки та податку на ОЛХ до весни (оновлено)

Норма увійде у великий законопроєкт разом з положеннями про скасування пільгового розмитнення посилок вартістю до 150 євро, оподаткування цифрових платформ і збереження постійного військового збору 5%.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», МВФ погодився пом’якшити умови отримання нової програми через суттєві зміни ситуації в Україні внаслідок обстрілів енергетики.

Відміна prior actions дає можливість раді директорів фонду на прийняття рішення по кредитуванню України на одному з найближчих засідань. В результаті, за декілька днів після такого рішення, Україні може бути виділений перший транш кредитної програми. За словами Свириденко, він очікується в розмірі 1,5 млрд доларів.

Також нова програма дає можливість ЄС виділити кредит на 90 млрд євро на 2026−2027 роки. За словами Свириденко, Україна сподівається, що в 2026 році з цієї суми можна буде отримати 60 млрд — попередньо 15 млрд для бюджету і 45 млрд на військові потреби, у 2027 році — 30 млрд (розподіл 15 млрд — на бюджет, а 15 млрд — на військові потреби).

«Зараз це питання, а також якими траншами і коли будуть виділятися гроші, обговорюється», — зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що зараз на порядку денному — розробка фінансової стратегії.

Роман Мирончук
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
neverice
neverice
14 лютого 2026, 14:18
#
Невже було важко одразу запровадити європейську норму і привʼязати це до реформ з гармонізації законодавства з ЄС, а не влаштовувати сир-бор з показовим податковим тиском?
Аналогічно — оподаткування посилок. Нащо це робити пакетом з іншими податками? Привʼязали б до аналогічних норм ЄС і в рамках реформ по якомусь кластеру прийняли. Саме в тому вигляді, як це узгодить ЄС.
Це радикально б змінило ставлення до цих змін. Не чергове підвищення податків, бо «мало грошей», а необхідні реформи для вступу в ЄС. Реформ там багато, майже всі корисні, та не всі приємні. Але принаймні на них стоїть знак «зроблено в ЄС».
