Ліміт для ФОПів підвищать до 4 млн грн, з них будуть сплачувати новий податок ПДВ

Ліміт для платників підвищать з 1 млн до 4 млн грн. Ця норма увійде у великий закон, де також будуть прописані оподаткування посилок до 150 євро та запровадження постійного військового збору у 5%. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами 13 лютого, пише Forbes.ua.

Що відомо

Уряд погодив з МВФ поріг доходу, після якого сплата ПДВ ФОПом є обов’язковою, на рівні 4 млн грн, сказала Свириденко. Це відповідає верхній межі аналогічного ліміту в країнах Євросоюзу — 85 000 євро/рік, додала премʼєрка.

Норма може набути чинності після завершення війни, або ж після вступу України до ЄС.

«Це питання ще дискутується з Фондом», — підкреслила Свириденко. Після вступу в дію, 257 000 ФОПів потраплять під ліміт і будуть зобовʼязані стати платниками ПДВ, зазначила вона.

Норма увійде у великий законопроєкт разом з положеннями про скасування пільгового розмитнення посилок вартістю до 150 євро, оподаткування цифрових платформ і збереження постійного військового збору 5%.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», МВФ погодився пом’якшити умови отримання нової програми через суттєві зміни ситуації в Україні внаслідок обстрілів енергетики.

Відміна prior actions дає можливість раді директорів фонду на прийняття рішення по кредитуванню України на одному з найближчих засідань. В результаті, за декілька днів після такого рішення, Україні може бути виділений перший транш кредитної програми. За словами Свириденко, він очікується в розмірі 1,5 млрд доларів.

Також нова програма дає можливість ЄС виділити кредит на 90 млрд євро на 2026−2027 роки. За словами Свириденко, Україна сподівається, що в 2026 році з цієї суми можна буде отримати 60 млрд — попередньо 15 млрд для бюджету і 45 млрд на військові потреби, у 2027 році — 30 млрд (розподіл 15 млрд — на бюджет, а 15 млрд — на військові потреби).

«Зараз це питання, а також якими траншами і коли будуть виділятися гроші, обговорюється», — зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що зараз на порядку денному — розробка фінансової стратегії.