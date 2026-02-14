МВФ відклав вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки та податку на ОЛХ до весни (оновлено)

МВФ ухвалив безпрецедентне рішення — скасував попередні умови для нової кредитної програми України на $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише РБК-Україна.

Що відомо

«Зараз ніяких prior actions для отримання програми немає. Очікуємо, що на наступне засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого буде винесене питання України», — повідомила вона.

Зазначимо, що це перший випадок в історії співпраці України з МВФ коли була відмінена необхідність виконання prior actions і переведення цих умов в статус структурних маяків. Зазвичай відбувалося навпаки — маяки через їх невиконання переводились в статус prior actions.

За словами прем'єра, змінити умови для отримання програми вдалося в результаті перемовин з МВФ — після візиту в Київ голови Фонду Кристалини Георгієвої. За домовленістю з Фондом, всі чотири передумови мають бути виконані після затвердження радою директорів МВФ нової програми.

Що це значить для України

Відміна prior actions дає можливість раді директорів фонду на прийняття рішення по кредитуванню України на одному з найближчих засідань. В результаті, за декілька днів після такого рішення, Україні може бути виділений перший транш кредитної програми. За словами Свириденко, він очікується в розмірі 1,5 млрд доларів.

Також нова програма дає можливість ЄС виділити кредит на 90 млрд євро на 2026−2027 роки. За словами Свириденко, Україна сподівається, що в 2026 році з цієї суми можна буде отримати 60 млрд — попередньо 15 млрд для бюджету і 45 млрд на військові потреби, у 2027 році — 30 млрд (розподіл 15 млрд — на бюджет, а 15 млрд — на військові потреби).

«Зараз це питання, а також якими траншами і коли будуть виділятися гроші, обговорюється», — зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що зараз на порядку денному — розробка фінансової стратегії.

«Міністерства фінансів та оборони працюють над уточненням оборонних і бюджетних потреб. Після фіналізації ці розрахунки будуть передані партнерам, що дозволить розпочати фінансування вже з квітня. Це особливо важливо для забезпечення оборонних та критичних бюджетних видатків», — сказала прем'єр.

Структурні маяки

Як зазначила Свириденко, всі податкові і митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.

Для цього законопроєкти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об'єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).

Стосовно ПДВ для ФОПів, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.

Строк введення ПДВ для ФОПів поки обговорюється з МВФ. За словами Свириденко, це може бути або 2028 рік, або податок вступить в дію з моменту вступу України в ЄС.

Новий Beautiful Tax Bill треба буде прийняти вже в березні. Але поки, по словам прем'єр-міністра, голосів в Раді для цього немає в необхідній кількості.

«Наші партнери очікують, що у березні ми ухвалимо ці зміни у першому читанні та в цілому. Але ми чесно говоримо: ситуація з голосами в парламенті складна. Ми провели значну кількість зустрічей із фракціями, працюємо в координаційних форматах», — зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що на тлі безпекових викликів і навантаження на суспільство будь-які податкові зміни сприймаються дуже чутливо і податкові зміни — це не лише питання уряду, а й «спільна відповідальність парламенту та усіх гілок влади перед суспільством»

Чому МВФ пом’якшив умови

За словами Свириденко, МВФ погодився пом’якшити умови отримання нової програми через суттєві зміни ситуації в Україні внаслідок обстрілів енергетики.