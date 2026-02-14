Multi від Мінфін
14 лютого 2026, 9:08

МВФ відклав вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки та податку на ОЛХ до весни (оновлено)

МВФ ухвалив безпрецедентне рішення — скасував попередні умови для нової кредитної програми України на $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише РБК-Україна.

МВФ ухвалив безпрецедентне рішення — скасував попередні умови для нової кредитної програми України на $8,1 млрд.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Зараз ніяких prior actions для отримання програми немає. Очікуємо, що на наступне засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого буде винесене питання України», — повідомила вона.

Зазначимо, що це перший випадок в історії співпраці України з МВФ коли була відмінена необхідність виконання prior actions і переведення цих умов в статус структурних маяків. Зазвичай відбувалося навпаки — маяки через їх невиконання переводились в статус prior actions.

За словами прем'єра, змінити умови для отримання програми вдалося в результаті перемовин з МВФ — після візиту в Київ голови Фонду Кристалини Георгієвої. За домовленістю з Фондом, всі чотири передумови мають бути виконані після затвердження радою директорів МВФ нової програми.

Читайте також: Уряд відклав подання законопроєкту про ПДВ для ФОПів

Що це значить для України

Відміна prior actions дає можливість раді директорів фонду на прийняття рішення по кредитуванню України на одному з найближчих засідань. В результаті, за декілька днів після такого рішення, Україні може бути виділений перший транш кредитної програми. За словами Свириденко, він очікується в розмірі 1,5 млрд доларів.

Також нова програма дає можливість ЄС виділити кредит на 90 млрд євро на 2026−2027 роки. За словами Свириденко, Україна сподівається, що в 2026 році з цієї суми можна буде отримати 60 млрд — попередньо 15 млрд для бюджету і 45 млрд на військові потреби, у 2027 році — 30 млрд (розподіл 15 млрд — на бюджет, а 15 млрд — на військові потреби).

«Зараз це питання, а також якими траншами і коли будуть виділятися гроші, обговорюється», — зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що зараз на порядку денному — розробка фінансової стратегії.

«Міністерства фінансів та оборони працюють над уточненням оборонних і бюджетних потреб. Після фіналізації ці розрахунки будуть передані партнерам, що дозволить розпочати фінансування вже з квітня. Це особливо важливо для забезпечення оборонних та критичних бюджетних видатків», — сказала прем'єр.

Структурні маяки

Як зазначила Свириденко, всі податкові і митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.

Для цього законопроєкти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об'єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).

Стосовно ПДВ для ФОПів, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.

Строк введення ПДВ для ФОПів поки обговорюється з МВФ. За словами Свириденко, це може бути або 2028 рік, або податок вступить в дію з моменту вступу України в ЄС.

Новий Beautiful Tax Bill треба буде прийняти вже в березні. Але поки, по словам прем'єр-міністра, голосів в Раді для цього немає в необхідній кількості.

«Наші партнери очікують, що у березні ми ухвалимо ці зміни у першому читанні та в цілому. Але ми чесно говоримо: ситуація з голосами в парламенті складна. Ми провели значну кількість зустрічей із фракціями, працюємо в координаційних форматах», — зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що на тлі безпекових викликів і навантаження на суспільство будь-які податкові зміни сприймаються дуже чутливо і податкові зміни — це не лише питання уряду, а й «спільна відповідальність парламенту та усіх гілок влади перед суспільством»

Чому МВФ пом’якшив умови

За словами Свириденко, МВФ погодився пом’якшити умови отримання нової програми через суттєві зміни ситуації в Україні внаслідок обстрілів енергетики.

Джерело: Мінфін
