14 лютого 2026, 10:23

Податкова назвала ключові ознаки дроблення бізнесу

«Дроблення бізнесу» — поширена схема ухилення від сплати податків. Головне управління ДПС в Одеській області назвало ключові ознаки дроблення.

«Дроблення бізнесу» — поширена схема ухилення від сплати податків.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що таке дроблення бізнесу

Під дробленням бізнесу варто розуміти його штучний поділ, коли господарську діяльність намагаються розподілити між кількома ФОП. Це відбувається для того, аби уникнути оподаткування на загальній системі та зберегти його на спрощеній. Таким чином, бізнес намагаються втримати в межах лімітів спрощеної системи.

Ключові ознаки дроблення бізнесу

  • однакова IP адреса для банків та РРО та/або ПРРО
  • спільна адреса реєстрації
  • одне торгове приміщення (торгова точка)
  • одна торгова марка, бренд
  • єдиний склад
  • мають спільних бухгалтерів, тощо.

Читайте також: Критерії виявлення псевдо-ФОПів вже активно застосовуються податковою — голова ДПС

Які ризики та наслідки

  • Штучне розділення діяльності суперечить суті спрощеної системи оподаткування.Ризик зростає з кожним кроком, адже держава активно посилює контроль за пов'язаними особами й аналізує фінансові потоки.
  • Дроблення ускладнює управління бізнесом.
  • Мультиплікація ФОПів може погіршити репутацію компанії.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні продовжує зростати, проте цей показник не свідчить про посилення економічних процесів у країні. На думку голови профільного комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, це зростання значною мірою є результатом масового використання спрощеної системи для ухилення від сплати податків великим бізнесом.

Він заявив, що насправді в Україні спрощена система досі масово використовується для ухилення від сплати податків через «дроблення бізнесу».

«Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери — бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки підприємців, щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — зазначив політик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
14 лютого 2026, 11:29
#
Понавигадували термінів — «дропи», «дроблення бізнесу», «розшук ТЦК». Трускавецька школа недолугої влади.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
