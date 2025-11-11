Зростання кількості ФОП не є «економічним дивом»: Гетманцев вказує на схеми з дроблення бізнесу

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні продовжує зростати, проте цей показник не свідчить про посилення економічних процесів у країні. На думку голови профільного комітету Верховної Ради, це зростання значною мірою є результатом масового використання спрощеної системи для ухилення від сплати податків великим бізнесом. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 11 листопада.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка реєстрацій попри навантаження

За словами Данила Гетманцева, з початку повномасштабного вторгнення кількість нових реєстрацій ФОП зросла на 201 356. Лише за перші вісім місяців 2025 року було зареєстровано 65 616 нових підприємців.

Це зростання відбулося попри те, що на початку 2025 року спостерігалося масове закриття «сплячих» ФОПів 1-ї та 2-ї груп. Причиною цього стало відновлення довоєнних правил сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) та запровадження обов’язкового військового збору у розмірі 800 грн щомісяця, незалежно від того, чи веде підприємець діяльність.

Спрощена система як інструмент ухилення

Голова податкового комітету наголосив, що зміна цього кількісного показника не є «ознакою економічного дива» і не вказує на реальне посилення економіки.

«Нагадую, що спрощена система — для підтримки малого бізнесу, а не для схем ухилення великого», — підкреслив Гетманцев.

Він заявив, що насправді в Україні спрощена система досі масово використовується для ухилення від сплати податків через «дроблення бізнесу».

«Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери — бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки підприємців, щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — зазначив політик.

До теми: У жовтні фінмоніторинг віддав правоохоронцям матеріали на 726 ФОПів: які звинувачення їм висувають