Критерії виявлення псевдо-ФОПів вже активно застосовуються податковою, але не завджи вистачає повноважень — голова ДПС

Критерії виявлення псевдо-ФОПів вже активно застосовуються податковою службою, але службі не завжди вистачає законодавчих повноважень. У 2025 році ДПС провела 9 масштабних досліджень схем дроблення, результати яких згодом передали до БЕБ. Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Що обмежує дії ДПС

За словами Карнаух, неповноцінна імплементація директиви 112, відсутність необхідного інструментарію у законодавстві обмежує можливості ДПС.

Карнаух наголосила на важливості превентивного підходу та ризикоорієнтованої роботи: податкова фокусується на великих суб'єктах господарювання, які використовують ФОПів для мінімізації податків, а не на переслідуванні кожного окремого підприємця.

Вона також розповіла про успішну практику діалогу з бізнесом, коли компаніям дають час на зміну фінансової моделі за умови дотримання мінімальних правил: ринкова заробітна плата, повна фіскалізація операцій та відмова від масового використання ФОПів — і це спрацьовує.