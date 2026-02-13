Multi від Мінфін
13 лютого 2026, 8:00

Кремль хоче повернутися до доларової системи

Російське керівництво розробило пропозицію щодо масштабного економічного партнерства з адміністрацією Дональда Трампа, яка включає несподіване повернення РФ до розрахунків у американській валюті. Внутрішній документ Кремля, з яким ознайомилися журналісти, окреслює сім точок дотику, де інтереси Москви та Вашингтона можуть зійтися після завершення війни в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg 13 лютого.

Російське керівництво розробило пропозицію щодо масштабного економічного партнерства з адміністрацією Дональда Трампа, яка включає несподіване повернення РФ до розрахунків у американській валюті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сім кроків назустріч Вашингтону

Згідно з меморандумом, який циркулює серед вищих російських чиновників, Кремль готовий запропонувати США співпрацю у сферах, які традиційно були об'єктом жорстких санкцій. Документ деталізує такі пропозиції:

  • Повернення долара: Відновлення системи розрахунків у доларах США, зокрема для енергетичних угод.
  • Енергетичний альянс: Спільні інвестиції у видобуток природного газу, нафти на шельфі та важко видобувних запасів. Це також передбачає можливість для американських компаній компенсувати свої попередні збитки в РФ.
  • Авіація: Довгострокові контракти на модернізацію російського авіапарку за участю США.
  • Сировина: Співпраця у видобутку критично важливих металів: літію, міді, нікелю та платини.
  • Ядерна енергетика та ШІ: Спільні проєкти в атомній сфері, зокрема для забезпечення енергією центрів обробки даних штучного інтелекту.
  • Ринок збуту: Пільгові умови для повернення американських брендів до російських споживачів.
  • Анти-зелена коаліція: Спільне просування викопного палива на противагу «кліматичній ідеології» та зеленим технологіям, у яких домінують Китай та Європа.

Кінець епохи «дедоларизації»?

Найбільш вражаючим пунктом є пропозиція відмовитися від курсу на «дедоларизацію», який Володимир Путін просував роками, намагаючись знизити залежність від західної фінансової системи та зблизитися з Китаєм.

Автори документа стверджують, що повернення до долара дозволить Росії стабілізувати платіжний баланс, а США — зміцнити статус своєї валюти як світового резервного засобу та вирівняти енергетичні витрати в конкуренції з Китаєм.

Скепсис Заходу

Західні чиновники, знайомі з документом, вважають ці пропозиції спробою вбити клин між США та їхніми європейськими союзниками, граючи на розбіжностях у кліматичній політиці. Водночас експерти сумніваються, що Путін реально готовий піти проти інтересів Пекіна, адже Китай залишається головним спонсором російської економіки в умовах ізоляції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
13 лютого 2026, 9:12
#
@Анти-зелена коаліція: Спільне просування викопного палива на противагу «кліматичній ідеології» та зеленим технологіям, у яких домінують Китай та Європа.

Знищувати навколишнє середовище де ти живеш, заради папіру (грошей) котрі ти можеш надрукувати в будь-якій кількості, «геніально», в черговий раз кацапстан доводить свій ****
+
+30
Перший Потужний
Перший Потужний
13 лютого 2026, 9:14
#
@Найбільш вражаючим пунктом є пропозиція відмовитися від курсу на «дедоларизацію», який Володимир Путін просував роками, намагаючись знизити залежність від західної фінансової системи та зблизитися з Китаєм.

Очевидно, що сенс в цьому лише один) за рахунок амерів підлатати діри в економіці мордору, щоб потім другою хвилею захопити повністю/віджати якомога більше території України
+
0
neverice
neverice
13 лютого 2026, 10:27
#
Цікаві окреслились «союзи по цінностям» — США + росія та ЄС + Китай. І що цікаво, цінності тут виходять далеко за рамки «кліматичної ідеології». Благо, поки що це умовне бачення росії, яке вона намагається продати США. А от чи продасть — це все ще питання.
