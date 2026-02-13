Кремль хоче повернутися до доларової системи

Російське керівництво розробило пропозицію щодо масштабного економічного партнерства з адміністрацією Дональда Трампа, яка включає несподіване повернення РФ до розрахунків у американській валюті. Внутрішній документ Кремля, з яким ознайомилися журналісти, окреслює сім точок дотику, де інтереси Москви та Вашингтона можуть зійтися після завершення війни в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg 13 лютого.

Сім кроків назустріч Вашингтону

Згідно з меморандумом, який циркулює серед вищих російських чиновників, Кремль готовий запропонувати США співпрацю у сферах, які традиційно були об'єктом жорстких санкцій. Документ деталізує такі пропозиції:

Повернення долара: Відновлення системи розрахунків у доларах США, зокрема для енергетичних угод.

Енергетичний альянс: Спільні інвестиції у видобуток природного газу, нафти на шельфі та важко видобувних запасів. Це також передбачає можливість для американських компаній компенсувати свої попередні збитки в РФ.

Авіація: Довгострокові контракти на модернізацію російського авіапарку за участю США.

Сировина: Співпраця у видобутку критично важливих металів: літію, міді, нікелю та платини.

Ядерна енергетика та ШІ: Спільні проєкти в атомній сфері, зокрема для забезпечення енергією центрів обробки даних штучного інтелекту.

Ринок збуту: Пільгові умови для повернення американських брендів до російських споживачів.

Анти-зелена коаліція: Спільне просування викопного палива на противагу «кліматичній ідеології» та зеленим технологіям, у яких домінують Китай та Європа.

Кінець епохи «дедоларизації»?

Найбільш вражаючим пунктом є пропозиція відмовитися від курсу на «дедоларизацію», який Володимир Путін просував роками, намагаючись знизити залежність від західної фінансової системи та зблизитися з Китаєм.

Автори документа стверджують, що повернення до долара дозволить Росії стабілізувати платіжний баланс, а США — зміцнити статус своєї валюти як світового резервного засобу та вирівняти енергетичні витрати в конкуренції з Китаєм.

Скепсис Заходу

Західні чиновники, знайомі з документом, вважають ці пропозиції спробою вбити клин між США та їхніми європейськими союзниками, граючи на розбіжностях у кліматичній політиці. Водночас експерти сумніваються, що Путін реально готовий піти проти інтересів Пекіна, адже Китай залишається головним спонсором російської економіки в умовах ізоляції.