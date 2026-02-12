Головне за четвер: зростання долара та нові українські монети

Курс до 45 грн/$: аналітики підвищили очікування на кінець року

До кінця року курс долара може зрости до 45 грн. Раніше очікувалося, що до кінця року гривня рухатиметься до рівня близько 44,3 грн/$. Про це в коментарі «Мінфіну» заявив голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко.

