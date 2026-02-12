Головні новини за четвер, 12 лютого.
Головне за четвер: зростання долара та нові українські монети
Курс до 45 грн/$: аналітики підвищили очікування на кінець року
До кінця року курс долара може зрости до 45 грн. Раніше очікувалося, що до кінця року гривня рухатиметься до рівня близько 44,3 грн/$. Про це в коментарі «Мінфіну» заявив голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко.
Facebook увімкнув монетизацію для українських користувачів
У січні українські автори з аудиторією від 5000 до 10 000 підписників почали отримувати перші виплати від Meta.
Маск анонсував запуск X Money: коли стартує
Ілон Маск оголосив про підготовку до запуску зовнішньої бета-версії платіжного сервісу X Money. За його словами, обмежене тестування для користувачів стартує протягом одного-двох місяців.
Гетманцев розповів, що суттєво гальмує розвиток оборонки
Сильний ОПК — це фундамент нашої оборони. Але він не може бути сильним без прямого діалогу між державою та виробником. На сьогодні є ряд системних проблем, які суттєво гальмують розвиток оборонки.
Американці несуть у ломбарди срібні монети, люстри та виделки: у чому причина
На тлі ралі срібла у США фіксується різкий сплеск продажів виробів та колекційних предметів із цього металу. Як пише Bloomberg, у ломбарди, ювелірні та нумізматичні магазини масово несуть монети, столове срібло та родинні цінності, прагнучи зафіксувати прибуток після історичного зростання цін.
