Американці несуть у ломбарди срібні монети, люстри та виделки: у чому причина

На тлі ралі срібла у США фіксується різкий сплеск продажів виробів та колекційних предметів із цього металу. Як пише Bloomberg, у ломбарди, ювелірні та нумізматичні магазини масово несуть монети, столове срібло та родинні цінності, прагнучи зафіксувати прибуток після історичного зростання цін.

У чому причина

Одним із прикладів став 79-річний житель Манхеттена Сол Глатстейн, який минулого місяця продав успадковану від батьків монету American Silver Eagle в ідеальному стані за $100. Раніше він планував передати її своєму однорічному онуку, проте рекордне ралі цін на срібло змусило змінити рішення. Втім, про рішення він не шкодує, зазначаючи, що на виручені гроші краще придбає дитині новий одяг.

Що кажуть нумізмати

Подібні історії, зазначає агентство, зараз є типовими для всієї Північної Америки. За словами Грега Коена, старшого нумізмату Stack's Bowers Galleries на Парк-авеню в Нью-Йорку, багато клієнтів приносять предмети, про існування яких давно забули: вони роками лежали в банківських осередках або шафах, поки зростання цін не змусило переглянути їхню цінність.

Вартість срібла за останній рік більш ніж подвоїлася. У манхеттенському відділенні Stack's Bowers середня кількість щоденних відвідувачів зросла до 50 осіб проти 30 роком раніше, і більшість із них приходять саме продавати, пише Bloomberg.

За оцінкою Metals Focus, перероблене срібло забезпечило близько 19% світової пропозиції у 2025 році, причому обсяги брухту з ювелірних виробів, столового срібла та монет виявилися значно вищими за очікування аналітиків. Один з найбільших дилерів дорогоцінних металів у Північній Америці — Canada Gold — переробив рекордні 2 метричні тонни срібного брухту лише за грудень. При цьому частина монет, які раніше зберігалися в колекціях, відправляється на переплавку.

Все на продаж

За словами дилерів, у продаж йде практично все, що містить срібло. «Усі бабусі несуть свої люстри, виделки та ножі — все, що зроблено зі срібла», — каже власник King Gold & Pawn та Empire Gold Buyers Джин Фурман.

Особливо активно продаються старі монети: наприклад, срібні долари США, випущені до 1965 року, з початку минулого року майже потроїлись у ціні. У ломбарді Coin & Jewelry Gallery of Boca Raton обсяг закупівель у січні виявився в 10 разів вищим за звичайний річний рівень, розповів його власник Гері Танцер. Середній чек угод, за його словами, сягає $8−10 тисяч.

Масовий приплив брухту, як пише Bloomberg, вже створює навантаження на переробників. У Heraeus Precious Metals, одному з найбільших афінажних заводів світу, утворилася черга на переробку, розповів глава трейдингу Домінік Шперцель: терміни виконання замовлень розтягнулися з тижнів до місяців. Деякі магазини тимчасово припиняють закупівлі, оскільки афінажні потужності не встигають обробляти метал, що надходить.

При цьому частина власників срібла, як і раніше, вичікує. Той самий Глатстейн, який продав одну монету, каже, що продовжує стежити за ринком — у нього залишається колекція менш чистих срібних монет, які він планує продати пізніше.