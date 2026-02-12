Facebook увімкнув монетизацію для українських користувачів

У січні українські автори з аудиторією від 5000 до 10 000 підписників почали отримувати перші виплати від Meta. Про це повідомляє Telegram-канал Digital Massons, який веде українська маркетологиня Альона Дєньга.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить

Відтепер для українців діє Content Monetization Program, яка містить:

Єдину програму монетизації контенту (Unified Program);

Facebook Stars (Зірки);

Підписки (Subscriptions);

Брендований контент (Branded Content).

При цьому, Meta дозволяє монетизувати не лише відео, а й фото та текстові дописи.

На думку Дєньги, основна мета — стимулювання активності та збільшення рекламних площ. Більше контенту = більше часу користувачів на платформі та більше місць для рекламних вставок. Meta ж просто ділитиметься з користувачами відсотком від отриманого прибутку.

Ну і звісно, конкуренція з іншими соцмережами-гігантами — YouTube, TikTok, LinkedIn, X — за увагу користувачів.

«Цукерберг нарешті збагнув: щоб крутити рекламу, потрібно насичувати платформу якісним контентом і утримувати користувачів. У 2026 році кріейторам і блогерам уже не цікаво працювати „за лайки“, коли є можливість монетизувати зусилля в YouTube чи TikTok», — зауважила Дєньга.