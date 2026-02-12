Гетманцев розповів, що суттєво гальмує розвиток оборонки

Сильний ОПК — це фундамент нашої оборони. Але він не може бути сильним без прямого діалогу між державою та виробником. На сьогодні є ряд системних проблем, які суттєво гальмують розвиток оборонки. Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові проблеми

Брак фінансового ресурсу. Виробникам критично потрібен доступ до пільгового кредитування. Крім того, маємо посилювати фіскальні стимули: чим менше податкового та митного навантаження на комплектуючі, тим швидшим і дешевшим стає кінцевий продукт для фронту.

Дискримінаційні умови. Неприпустимо, коли державні контракти дискримінують українського виробника порівняно з іноземним — умови мають бути рівними для всіх. Це питання виживання галузі.

Відсутність довгострокового партнерства. Бізнес просить прогнозованості, щоб мати можливість масштабуватися та планувати роботу на роки вперед. Крім того держава повинна стати партнером для приватних розробників, підтримуючи їхні проекти. Та перейти від закупівлі готового продукту до спільного створення інновацій.

Стратегічна невизначеність. Вона, серед іншого, позбавляє виробників можливості планувати інвестиції та гальмує розвиток оборонної галузі. Тому розробка Стратегії розвитку ОПК та визначення Переліку критичних технологій і матеріалів — також серед першочергових завдань.