Де вигідніше купувати інвестиційне срібло і чому в банках ціна може бути значно вищою за ринкову? У новому відео розбираємо, як формується ціна на срібло та золото в Україні, чому низька конкуренція створює великі спреди, і де фізособі шукати адекватні умови купівлі та продажу металів.
6 лютого 2026, 17:53
Золото і срібло: як купувати та продавати вигідно (відео)
Окремо говоримо про ризики підробок, «сірий» ринок і безготівкове золото на рахунках у банках. Чому срібло зростає швидше за золото, як на нього впливає промисловий попит і на що звертати увагу інвестору — дивіться у випуску.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі