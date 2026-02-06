Золото і срібло: як купувати та продавати вигідно (відео)

Де вигідніше купувати інвестиційне срібло і чому в банках ціна може бути значно вищою за ринкову? У новому відео розбираємо, як формується ціна на срібло та золото в Україні, чому низька конкуренція створює великі спреди, і де фізособі шукати адекватні умови купівлі та продажу металів.