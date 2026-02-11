Multi від Мінфін
11 лютого 2026, 9:18

ШІ-бум загрожує кредитному ринку США на $1,5 трлн — Morgan Stanley

Розпродаж технологічних паперів на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту починає перекидатися на кредитний ринок. Аналітики Morgan Stanley попереджають про зростання ризиків для сегмента програмного забезпечення, який займає помітну частку корпоративного фінансування, пише Reuters.

Розпродаж технологічних паперів на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту починає перекидатися на кредитний ринок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загроза ШІ-буму

За оцінкою експертів, на компанії-розробники ПЗ припадає близько 16% кредитного ринку США обсягом $1,5 трлн, або приблизно $235 млрд. Тиск на сектор посилився після падіння глобальних акцій софт-фірм на тлі побоювань, що нові ШІ-інструменти можуть підірвати традиційні бізнес-моделі галузі.

Основні ризики пов’язані з якістю позичальників, підкреслили в Morgan Stanley.

Близько половини кредитів у секторі мають рейтинг B- або нижче, що вказує на підвищену ймовірність дефолтів. При цьому 20% позик оцінюються на рівні B, ще 26% — на рівні CCC. Тільки близько 7% кредитів відносяться до більш надійної категорії BB, звернули увагу аналітики.

Читайте також: Розвиток техногігантами ШІ розчарував інверсорів, вони хочуть побачити прибуток

Додатковий фактор невизначеності криється в структурі ринку, вважають представники експертів.

Понад 80% кредитів видані приватним компаніям, а майже 78% фінансування забезпечено спонсорами. Це обмежує прозорість і ускладнює оцінку того, як розвиток ШІ може вплинути на стійкість бізнесу.

Аналітики також відзначають підвищені ризики рефінансування. Близько 30% заборгованості ПЗ-компаній підлягає погашенню до 2028 року проти 22% по ринку в цілому.

Протягом найближчих чотирьох років належить рефінансувати 46% боргів сектора. Це помітно більше, ніж менше 35% по широкому кредитному ринку, йдеться в звіті фірми.

Читайте також: Microsoft інвестує 80 мільярдів доларів у дата-центри з фокусом на ШІ

Незважаючи на тиск, в Morgan Stanley вважають, що системні збої в короткостроковій перспективі малоймовірні. Очікується збереження волатильності цін на кредити, проте різке зростання дефолтів поки не прогнозується.

На думку аналітиків, подальша динаміка буде залежати від того, наскільки швидко ШІ почне змінювати економіку ПЗ-компаній і їхню здатність обслуговувати боргове навантаження. У цьому випадку саме кредитний ринок може стати наступним індикатором глибини трансформації галузі.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
