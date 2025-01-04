Microsoft інвестує 80 мільярдів доларів у дата-центри з фокусом на ШІ

Microsoft оголосила про плани інвестувати 80 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів, здатних обробляти завдання штучного інтелекту. Про це пише investing.com.

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Більшість цих інвестицій буде спрямована на проєкти у Сполучених Штатах.

Таке рішення компанія ухвалила на тлі сплеску інвестицій технологічних компаній у графічні процесори Nvidia.

Ці пристрої використовуються для навчання та запуску моделей ШІ. Гонка ШІ серед компаній була спровокована популярністю ChatGPT від OpenAI, запущеного наприкінці 2022 року.

Microsoft повідомила про капітальні витрати та придбані активи за договорами фінансової оренди в усьому світі на суму 20 мільярдів доларів.

З цієї суми 14,9 мільярда доларів було витрачено на нерухомість та обладнання. Фінансовий директор Microsoft Емі Худ заявила у жовтні, що очікується послідовне збільшення капітальних витрат у другому фінансовому кварталі.