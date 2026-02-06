Розвиток техногігантами ШІ розчарував інверсорів, вони хочуть побачити прибуток

Акції великих технологічних гігантів різко впали в ціні після оголошення планів витратити $660 млрд на розвиток штучного інтелекту. Як повідомляє The Financial Times, інвестори висловили занепокоєння, що такі значні капітальні вкладення випереджають потенційний прибуток від запровадження цієї технології. «Мінфін» публікує переклад статті.

Після публікації квартальних звітів Amazon, Google і Microsoft, їх сукупна ринкова вартість знизилася на $900 млрд. Акціонери були незадоволені масштабними планами компаній щодо інвестицій, які перевищували ВВП Ізраїлю і затьмарювали значне зростання доходів хмарних підрозділів.

Разом з Meta ці компанії мають намір виділити 60% від $410 млрд, витрачених у 2025 році, і 165% від $245 млрд, витрачених у 2024 році, на створення центрів обробки даних і спеціалізованих чіпів для навчання і запуску просунутих моделей штучного інтелекту.

Джим Тірні, глава фонду зростання в США компанії AllianceBernstein, зазначив, що капітальні витрати цих компаній викликають подив. Навіть 14-відсоткове збільшення сукупного річного доходу до $1,6 трлн не змогло розвіяти песимістичні настрої інвесторів.

Apple, яка не брала участі в гонці за капіталовкладеннями в штучний інтелект, стала єдиною великою компанією Кремнієвої долини, акції якої зросли після публікації звітності. Зростання склало 7,5% завдяки рекордним продажам.

Акції Amazon обвалилися на 11% після оголошення про плани інвестувати $200 млрд цього року, що на $50 млрд перевищує очікувані витрати. Це перевищує вже вражаючі показники Google і Microsoft.

Генеральний директор Amazon Енді Джассі пояснив необхідність таких великих інвестицій підготовкою до буму в області штучного інтелекту, чіпів, робототехніки та супутникового зв'язку. Як доказ ефективності вкладень він навів зростання виручки Amazon Web Services на 24%.

Акції Microsoft впали на 18% після публікації звіту, хоча виручка хмарного підрозділу зросла на 26% до $51,5 млрд. Однак це зростання виявилося нижчим за очікування, і ринок відреагував на 66-відсоткове збільшення квартальних витрат на центри обробки даних. Microsoft вперше розкрила інформацію про контракти з OpenAI: 45% майбутніх хмарних контрактів на суму $625 млрд будуть укладені з цим стартапом. Аналітики засумнівалися в залежності Microsoft від одного клієнта.

Анна Нуну, старший аналітик AllianceBernstein, назвала прибуток за квартал «шоком» через збільшення капітальних витрат. «Microsoft і Amazon повинні довести, що інвестиції виправдаються», — додала вона.

Рекордні доходи Google також не змогли заспокоїти інвесторів. У 2025 році виручка материнської компанії Alphabet перевищила $400 млрд, а прибуток склав $132 млрд. Однак плани подвоїти капіталовкладення до $185 млрд призвели до падіння акцій.

Брент Тілл, аналітик Jefferies, зазначив, що страх перед «бульбашкою» штучного інтелекту знову посилюється. Інвестори взяли паузу щодо технологій, і висловлювання компаній не мають значного впливу на ринок.

Плани щодо витрат вказують на те, що реалізація можливостей штучного інтелекту потребуватиме більше часу і грошей. Дек Малларкі, керуючий директор SLC Management, заявив, що збільшення капітальних витрат свідчить про те, що реалізація стратегій у сфері штучного інтелекту займе більше часу. Це погана новина для інвесторів, які очікують швидкої появи доходів від ШІ.

Минулого тижня Meta повідомила про плани подвоїти капітальні витрати до $135 млрд. Однак акції компанії зросли на 10% після демонстрації ефективності штучного інтелекту в підвищенні ефективності реклами. З того часу акції втратили в ціні через загальний спад на ринку, який призвів до падіння індексу Nasdaq на 4% за останні п'ять днів.

Акції компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, впали через побоювання, що нові інструменти на основі штучного інтелекту від Anthropic і OpenAI підірвуть їхній бізнес.

Ринок також був вражений новиною про те, що угода OpenAI з Nvidia щодо інвестицій та інфраструктури на $100 млрд не відбулася. Акції Oracle, яка покладається на OpenAI у своєму хмарному бізнесі, впали на 18% за п'ять днів, незважаючи на залучення $25 млрд у борг і впевненість у здатності OpenAI залучати кошти.

Apple стала лідером за прибутком, повідомивши про рекордний квартальний виторг у $144 млрд завдяки зростанню продажів iPhone 17 у США та Китаї. Капітальні витрати за останні три місяці скоротилися на 17% до $2,4 млрд, а за рік — до $12 млрд.

У січні Apple уклала угоду з Google про співпрацю в галузі штучного інтелекту, включаючи голосового помічника Siri. Ден Хатчесон, віце-президент TechInsights, зазначив, що невеликі капіталовкладення Apple є дивідендами від співпраці з Google. Це дозволяє Apple перейти від моделі капіталовкладень в ШІ до моделі оплати за фактом використання, перекладаючи більшу частину витрат на базову інфраструктуру на Google.

Компанія Nvidia, найдорожча публічна компанія в світі, зіткнулася з нестабільністю на ринку перед звітом про доходи в кінці місяця. Інвестори очікують, що віра в штучний інтелект призведе до скорочення капітальних витрат після більш ніж трьох років вимог.

Дрю Діксон, засновник Albert Bridge Capital, зазначив, що ринок перейшов від ситуації, коли капіталовкладення викликали ейфорію, до очікувань швидкого зростання доходів, що не має особливого сенсу.