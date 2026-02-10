Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 13:28

ЄС готує план часткового членства України вже у 2027 році — Politico

Європейський Союз розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткового членства в ЄС уже 2027 року, незважаючи на опір окремих країн-членів. Про це повідомляє Politico.

Європейський Союз розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткового членства в ЄС уже 2027 року, незважаючи на опір окремих країн-членів.

Про що йдеться

За даними видання, у Брюсселі обговорюється модель «зворотного розширення», яка передбачає надання Україні місця за столом ЄС ще до завершення всіх реформ, необхідних для повноправного членства. Очікується, що цей пункт можуть включити до майбутньої мирної угоди між Україною та росією.

Європейські чиновники вважають, що такий крок дозволить закріпити європейський курс України, знизити ризик політичної блокади з боку окремих держав та надати Києву час на завершення реформ у сфері демократії, судової та політичної системи.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що фіксація дати вступу до ЄС є питанням безпеки та має бути частиною міжнародних домовленостей. Водночас у ЄС наголошують, що жодних «скорочених шляхів» на повне членство не буде, а всі реформи залишаються обов'язковими.

Ідея часткового членства має як прихильників, і противників усередині Євросоюзу. Зокрема, Угорщина виступає проти вступу України, а Німеччина скептично ставиться до створення кількох рівнів членства. У той же час Франція, Італія та Польща розглядаються як потенційні драйвери цього підходу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+75
JWT
JWT
10 лютого 2026, 13:30
#
План називається «ЄС напівшишечки»
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
10 лютого 2026, 14:04
#
Опередил))
+
0
Vadossssss
Vadossssss
10 лютого 2026, 15:10
#
Дивлячись як подивитися, можливо лід почав танути.
+
+15
korvin29
korvin29
10 лютого 2026, 15:46
#
Россия будет вести войну до смены внешнеполитического курса Украины, это уже пора было понять. ЕС может вести переговоры десятилетиями и мы им нужны для ослабления россии. Тут нужно просто правильные выводы делать и все.
+
+74
Я. ..
Я. ..
10 лютого 2026, 13:38
#
«надати Києву час на завершення реформ у сфері демократії»

А що це?))

Це типу можна буде всім з України вільно виїжджати, а не тільки тим кому пан дозволить чи як?))
+
0
korvin29
korvin29
10 лютого 2026, 14:07
#
Та тут нужно еще до границы доехать. Скоро запретят покидать свои города и обяжут жить по месту прописки. Мы ж из одного племени вЯликого вождя.
+
0
neverice
neverice
10 лютого 2026, 15:51
#
Підходить. Тим паче, що ЄС вже стикнувся з кризою «розчарування» балканських країн. І те, що ці країни не в ЄС аж ніяк не покращило ситуацію. Скоріше навпаки — постійна возня, торги, політична гризня, нестабільність та відсутність нормальних важелів з боку ЄС хоч якось вплинути на ці країни. Якби їх прийняли «авансом», але з обмеженнями на «право вето» та доступом до фондів, ринків, тощо, певен, все було б куди простіше всім. А прогрес цих країн був би куди швидше.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає korvin29 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
