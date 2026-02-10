ЄС готує план часткового членства України вже у 2027 році — Politico

Європейський Союз розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткового членства в ЄС уже 2027 року, незважаючи на опір окремих країн-членів. Про це повідомляє Politico.

Про що йдеться

За даними видання, у Брюсселі обговорюється модель «зворотного розширення», яка передбачає надання Україні місця за столом ЄС ще до завершення всіх реформ, необхідних для повноправного членства. Очікується, що цей пункт можуть включити до майбутньої мирної угоди між Україною та росією.

Європейські чиновники вважають, що такий крок дозволить закріпити європейський курс України, знизити ризик політичної блокади з боку окремих держав та надати Києву час на завершення реформ у сфері демократії, судової та політичної системи.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що фіксація дати вступу до ЄС є питанням безпеки та має бути частиною міжнародних домовленостей. Водночас у ЄС наголошують, що жодних «скорочених шляхів» на повне членство не буде, а всі реформи залишаються обов'язковими.

Ідея часткового членства має як прихильників, і противників усередині Євросоюзу. Зокрема, Угорщина виступає проти вступу України, а Німеччина скептично ставиться до створення кількох рівнів членства. У той же час Франція, Італія та Польща розглядаються як потенційні драйвери цього підходу.