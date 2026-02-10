Ілон Маск та українці. За що нам має бути соромно

В останні дні найбагатша людина світу Ілон Маск та його компанія SpaceX знову потрапили в заголовки українських ЗМІ. Цього разу через те, що космічна корпорація оперативно відреагувала на використання росіянами Starlink і відключила всі неверифіковані системи супутникового зв'язку на території України. Про те, чи можна тепер вважати Маска другом України та чи був він колись її ворогом, розмірковує заступник головного редактора «Мінфіну» Олексій Писарев.

Що Маск зробив для України

Під час російського повномасштабного вторгнення Ілон Маск неодноразово спілкувався з путіним, заявляв про військову перевагу рф, публічно насміхався над Володимиром Зеленським за фінансову допомогу США і пропонував сумнівний «мирний план».

Однак його стосунки з Україною не завжди були ворожими. На початку повномасштабного вторгнення він був одним з небагатьох найбагатших людей світу, які публічно виступили на підтримку нашої держави. 5 березня у своєму акаунті в твітері він написав «Україно, тримайся». Крім цього, він викликав путіна на двобій. Той чомусь не відповів.

В той самий час ви не знайдете подібних висловлювань від його колег-мільярдерів Джефа Безоса, Біла Гейтса, Марка Цукерберга чи багатьох інших. Вони або вирішили промовчати, або сказали щось про «негативний дестабілізуючий вплив».

Маск підтримував Україну не лише словами, але й власним гаманцем. Вже в перші дні повномасштабної війни тогочасний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив мільярдера надати Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. В той час система працювала лише в США і Канаді, але Маск відреагував миттєво і вже в перших числах березня 2022 р. мережа почала розгортатись на території нашої держави.

Перші термінали постачалися в Україну безкоштовно за рахунок чи то самого Маска, чи його космічної корпорації. Не брав він гроші і за роботу терміналів. Також мільярдер безплатно постачав в Україну сонячні панелі та акумуляторні системи Powerwall, які виробляє Tesla. З відритих джерел відомо принаймні про 500 таких акумуляторів, ціна кожного орієнтовно $8−10 тис.

Під час публічної сварки зі Стівеном Кінгом мільярдер оцінив свою фінансову допомогу Україні у $100 млн. Це робить його одним з найбільших приватних донорів України. Можливо, попереду лише Говард Баффет.

Однак куди важливіше за пряму фінансову допомогу Україні ті технологічні зміни, які відбулися завдяки Маску. Найочевидніше це Starlink. Хоча у світі є й інші провайдери супутникового інтернету, компанія Маска на голову вища за них. І якби не вона, українські військові просто не мали б подібної технології зв'язку.

Також варто згадати, що після катастрофи шатла, США у 2011 р. припинили програму їх використання. Тоді на роки американська космонавтика стала залежною від російських ракет. Розв'язати проблему зуміла саме SpaceX. Якби не ця компанія, то в розпал вторгнення росія мала б додатковий важіль впливу на Сполучені Штати.

Але найважливіше, що зробив Маск для України — це революція електромобілів. Погляньте на графік ціни на нафту. Коли у 2022 р. вона на мить перевищила позначку в $115 за барель, це сприймалось як глобальна енергетична катастрофа. Але в 2011—2014 роках нафта тривалий період перебувала в коридорі 110−125 доларів. Враховуючи інфляцію на сучасні гроші це $158−180.

А тепер уявіть, якби такі ціни на нафту були на момент повномасштабного вторгнення? Скільки тоді коштувала б нафта після його початку? 200 чи може 250 доларів? Якими були б доходи російського бюджету і наскільки міцним енергетичний зашморг на західних країнах?

Звісно, ключову роль у глобальному падінні цін на нафту відіграла сланцева революція, до якої Маск не мав жодного стосунку. Але електромобілі змінили саме сприйняття нафти. Ще 15 років тому вона була «чорним золотом», експерти боялися, що рано чи пізно її запаси почнуть вичерпуватися, а вона все ще буде вкрай необхідною людству.

Тепер же нафта це просто «чорна жижа». Потрібна, дорога, але не безцінна. Колись прийде час і люди відмовляться від неї, а під землею все ще зберігатимуться її величезні запаси. І ця перебудова сприйняття — результат саме масової появи електрокарів. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства глобальне споживання нафти сягне піка у 2030 році, а потім після плато почне поволі знижуватись. Як і можливості країни-бензоколонки.

Чому ми посварилися з Маском

Перша «чорна кішка» у відносинах між Маском та українцями пробігла восени 2022 року. Тоді мільярдер сказав, що підтримка мережі Starlink в Україні обходиться йому у $20 млн на місяць, а тому настав час комусь сплачувати ці рахунки.

Взяти гроші Маск хотів не в України, а в Пентагону. І логіка в цьому була. Американські виробники зброї постачали нам ракети, системи ППО, транспорт і ніхто це не робив безплатно. Зі всіма розраховувався американський уряд. Виключенням стала лише SpaceX, яка опинилась поза величезними фінансовими потоками і продовжувала займатись благодійністю.

Виставлений рахунок українське суспільство сприйняло як особисту образу. Саме після цього почались масові звинувачення мільярдера в соцмережах. А далі свою роль зіграв складний характер Маска. Він все більше ображався, робив неоднозначні заяви, отримував нові звинувачення і знову ображався. І це тривало по колу.

І в чому ми не праві?

Попри тривалий конфлікт Маск не став ворогом України. Коли тепер вже міністр оборони Федоров попросив відключити придбані росіянами Starlink — реакція була такою ж швидкою, як і на початку 2022 р. Фактично за лічені дні було розроблено і запроваджено систему верифікації. Всі хто поза білим списком — відключені, а росіяни лишилися без сучасного супутникового інтернету.

У ситуації з Маском проявилась наша загострена реакція. Ми сплутали ворожу позицію з альтернативою думкою і власними інтересами. Інтересами, які не мали для нас принципового значення. Кілька десятків мільйонів — не та сума через яку варто втрачати впливового союзника.

На жаль, непоступливість суспільства проявляється і в інших питаннях. Після блокування кордону польськими фермерами у багатьох негативне ставлення до сусідньої держави, яка насправді залишається однією з ключових ланок допомоги Україні. Позиція Орбана перекладається на угорське суспільство, хоча його більшість підтримує лояльну до України опозицію.

Україна має справжнього і очевидного ворога. Він мріє, щоб ми відштовхнули союзників і пересварилися з тими, хто тримає нейтралітет. Та чи маємо ми робити йому такі подарунки?