8 лютого 2026, 16:03

Кінець епохи «Газпрому» в Європі: США витісняють рф з останнього плацдарму на Балканах

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про стратегічний зсув на енергетичній мапі Європи. Російський газовий монополіст «Газпром» готується до втрати останнього ринку, де він досі утримував 100% контроль — Боснії і Герцеговини (БіГ).

Кінець епохи «Газпрому» в Європі: США витісняють рф з останнього плацдарму на Балканах
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Американський газогін замість «Турецького потоку»

Уряд БіГ офіційно прийняв лист про наміри від американської компанії AAFS Infrastructure and Energy. Проєкт під назвою «Southern Interconnection» має на меті кардинально змінити баланс сил у регіоні.

Новий газогін з'єднає країну з терміналом на острові Крк, що дозволить закуповувати скраплений газ із будь-якої точки світу. Зараз БіГ повністю залежить від «Турецького потоку», яким постачається виключно російський газ. Американський проєкт створює реальну альтернативу.

Будівництво заплановане на 2026 рік, а вартість становить $200 млн. Окрім труби, американці планують збудувати газову електростанцію, модернізувати аеропорти в Сараєво та Мостарі та розширити внутрішню мережу трубопроводів.

Стрімкий занепад російського імпорту

За даними розвідки та Єврокомісії, «Газпром» втратив домінуючі позиції на континенті з рекордною швидкістю. До початку повномасштабного вторгнення (2021 рік) росія забезпечувала до 45% потреб ЄС у газі (157 млрд куб. м). Наприкінці 2025 року ця частка обвалилася до 13% (лише 18 млрд куб. м).

Основні шляхи постачання вже не працюють:

  • Український транзит повністю припинений з 1 січня 2025 року (раніше складав 17−40 млрд куб. м).
  • «Північний потік» та «Ямал — Європа» зупинені ще у 2022 році, що позбавило рф можливості постачати понад 90 млрд куб. м газу щороку.

Читайта також: Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф: удар по «тіньовому флоту», банках та крипторинку

Повна відмова ЄС з 2027 року

Важливим кроком стало рішення ЄС, яке набуло чинності 3 лютого 2026 року: воно закріплює юридичне зобов'язання Європейського Союзу повністю відмовитися від імпорту російського блакитного палива до 2027 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
8 лютого 2026, 17:29
#
Очікуємо різке падіння підтримки росії на Балканах? Всі ж чудово розуміють, звідки в тих країнах беруться проросійські настрої, та як вони постійно створюють політичну нестабільність на додачу до існуючого букету етнічних проблем. Та власне, чому ті всі країни якось неохоче рухаються на шляху євроінтеграції.
