Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
8 лютого 2026, 13:11

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф: удар по «тіньовому флоту», банках та крипторинку

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з офіційною заявою щодо впровадження 20-го пакету санкцій проти росії. Вона підкреслила, що напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС посилює тиск на агресора, фокусуючись на його найслабших місцях. Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії.

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти рф: удар по «тіньовому флоту», банках та крипторинку

За словами фон дер Ляєн, за останній рік російські війська просувалися в середньому лише на 15−70 метрів на день, захопивши лише 0,8% території ціною колосальних втрат. Оскільки Кремль не шукає миру, а продовжує знищувати цивільну інфраструктуру, ЄС відповідає новими обмеженнями.

«росія сяде за стіл переговорів лише тоді, коли відчує тиск. Це єдина мова, яку вона розуміє», — наголосила президентка Єврокомісії.

Енергетика та «тіньовий флот»

ЄС запроваджує повну заборону на надання морських послуг для перевезення російської нафти. Це рішення буде синхронізоване з партнерами з G7. Список поповнили ще 43 судна, тепер загальна кількість підсанкційного «тіньового флоту» становить 640 одиниць.

Також запроваджується заборона на технічне обслуговування танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) та криголамів, щоб підірвати нові російські експортні проєкти.

Фінанси та криптовалюти

Єврокомісія б'є по здатності рф створювати альтернативні канали платежів:

  • Регіональні банки: до санкційного списку додано ще 20 російських банків.
  • Криптовалюти: вводяться обмеження проти криптокомпаній та платформ, які дозволяють росіянам обходити санкції через цифрові активи.
  • Треті країни: санкції торкнуться банків у третіх державах, які допомагають рф проводити незаконні торговельні операції.
  • Торгівля та промисловість

Нова заборона стосується товарів та послуг (від каучуку та тракторів до кібербезпеки) загальною вартістю понад 360 млн євро. Також обмежено експорт матеріалів для виробництва вибухівки.

Імпортні заборони — під санкції потрапили метали, хімікати та критичні мінерали на суму понад 570 млн євро.

Вперше активується Інструмент протидії обходу санкцій. Експорт верстатів із ЧПК (комп'ютерним керуванням) та радіостанцій буде заборонено до країн, де є високий ризик їх реекспорту в росію.

Економічний ефект санкцій

Фон дер Ляєн навела цифри, що підтверджують дієвість попередніх пакетів санкцій:

  • Доходи рф від нафти та газу у 2025 році впали на 24% (найнижчий рівень з 2020 року).
  • Очікується, що січневі доходи будуть найнижчими з початку війни.
  • Інфляція залишається високою, а облікова ставка становить 16%.

Підтримка України

Крім санкцій, ЄС продовжує активну допомогу:

  • Рада ЄС вже ухвалила рішення про надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро.
  • Спільно зі США розробляється «Єдиний фреймворк процвітання» (Prosperity Framework) для повоєнної відбудови та довгострокового зростання.
  • В Україну відправлено сотні генераторів для підтримки лікарень та житлових будинків у морози.

Президентка Єврокомісії закликала країни-члени ЄС якнайшвидше затвердити цей пакет санкцій.

Автор:
Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
