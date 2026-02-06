Україна намагається пом'якшити умови МВФ для отримання нового траншу на $8 мільярдів — Bloomberg

Україна прагне пом'якшити вимоги Міжнародного валютного фонду щодо непопулярного податкового законопроєкту. Ухвалення цього документа є ключовою умовою для розблокування фінансування обсягом понад $8 млрд у межах чотирирічної програми допомоги. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Податковий конфлікт у владі

Міністерство фінансів зараз фіналізує проєкт закону про підвищення податків для бізнесу. Проте, за даними інсайдерів, документ зустрів серйозний опір з боку президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та багатьох законодавців.

Попередня згода на кредит була отримана ще в листопаді, але остаточне схвалення Радою директорів МВФ очікується наприкінці лютого. Підготовка податкових змін є критичним кроком для цього рішення.

Що саме пропонує змінити Київ?

Головною проблемою стала ініціатива запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП), чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень (близько $23 000). Ця модель масово використовується українським бізнесом для оптимізації оподаткування.

Через різку суспільну критику влада вирішила переглянути умови. Замість порогу в 1 млн грн, Мінфін тепер пропонує підняти його до 2 або 4 мільйонів гривень. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив Bloomberg, що українська сторона схиляється саме до чотирикратного збільшення цього ліміту (до 4 млн грн).

Розгляд документа Кабінетом міністрів було відкладено з минулого місяця на 10 лютого.

За інформацією джерел, Зеленський у приватній розмові дорікнув міністру фінансів Сергію Марченку за те, що той спочатку погодився на такі жорсткі та непопулярні умови.

Гнучкість МВФ та питання PEP

Bloomberg зазначає, що МВФ став більш гнучким у переговорах, намагаючись зберегти програму підтримки України. Це відкрило простір для торгу не лише щодо податків, а й щодо контролю за «політично значущими особами» (Politically Exposed Persons, PEP).

Українські посадовці та депутати пропонують МВФ обмежити довічний статус PEP для колишніх чиновників. Нинішні правила, що вимагають посиленого фінансового моніторингу експосадовців до кінця життя, є вкрай непопулярними серед політиків. На думку критиків, це відлякує кваліфікованих фахівців від державної служби.

Водночас пом’якшення правил для PEP несе низку ризиків. Зокрема, зміна статусу може суперечити вимогам FATF — міжнародної групи з протидії відмиванню коштів, а також викликати негативну реакцію з боку Брюсселя, поставивши під сумнів готовність України до вступу в ЄС.

Контекст

Пошук компромісу відбувається на тлі виснаження фінансів країни після майже чотирьох років повномасштабної війни. Хоча в грудні 2025 року ЄС погодив виділення 90 мільярдів євро на наступні два роки через спільні облігації, кредит від МВФ залишається життєво важливим для покриття дефіциту бюджету та підтримки економічної стабільності.

Додатковим навантаженням на бізнес стали екстремальні холоди останніх тижнів, які змусили підприємців масово використовувати дорогі паливні генератори через проблеми з енергопостачанням.