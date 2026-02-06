Україна намагається пом'якшити умови МВФ для отримання нового траншу на $8 мільярдів — Bloomberg

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 лютого 2026, 18:12

Україна намагається пом'якшити умови МВФ для отримання нового траншу на $8 мільярдів — Bloomberg

Україна прагне пом'якшити вимоги Міжнародного валютного фонду щодо непопулярного податкового законопроєкту. Ухвалення цього документа є ключовою умовою для розблокування фінансування обсягом понад $8 млрд у межах чотирирічної програми допомоги. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Україна намагається пом'якшити умови МВФ для отримання нового траншу на $8 мільярдів - Bloomberg

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Податковий конфлікт у владі

Міністерство фінансів зараз фіналізує проєкт закону про підвищення податків для бізнесу. Проте, за даними інсайдерів, документ зустрів серйозний опір з боку президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та багатьох законодавців.

Попередня згода на кредит була отримана ще в листопаді, але остаточне схвалення Радою директорів МВФ очікується наприкінці лютого. Підготовка податкових змін є критичним кроком для цього рішення.

Що саме пропонує змінити Київ?

Головною проблемою стала ініціатива запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП), чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень (близько $23 000). Ця модель масово використовується українським бізнесом для оптимізації оподаткування.

Через різку суспільну критику влада вирішила переглянути умови. Замість порогу в 1 млн грн, Мінфін тепер пропонує підняти його до 2 або 4 мільйонів гривень. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив Bloomberg, що українська сторона схиляється саме до чотирикратного збільшення цього ліміту (до 4 млн грн).

Розгляд документа Кабінетом міністрів було відкладено з минулого місяця на 10 лютого.

За інформацією джерел, Зеленський у приватній розмові дорікнув міністру фінансів Сергію Марченку за те, що той спочатку погодився на такі жорсткі та непопулярні умови.

Читайте також: Новий податок для ФОПів: Україна не готова виконати вимогу МВФ

Гнучкість МВФ та питання PEP

Bloomberg зазначає, що МВФ став більш гнучким у переговорах, намагаючись зберегти програму підтримки України. Це відкрило простір для торгу не лише щодо податків, а й щодо контролю за «політично значущими особами» (Politically Exposed Persons, PEP).

Українські посадовці та депутати пропонують МВФ обмежити довічний статус PEP для колишніх чиновників. Нинішні правила, що вимагають посиленого фінансового моніторингу експосадовців до кінця життя, є вкрай непопулярними серед політиків. На думку критиків, це відлякує кваліфікованих фахівців від державної служби.

Водночас пом’якшення правил для PEP несе низку ризиків. Зокрема, зміна статусу може суперечити вимогам FATF — міжнародної групи з протидії відмиванню коштів, а також викликати негативну реакцію з боку Брюсселя, поставивши під сумнів готовність України до вступу в ЄС.

Контекст

Пошук компромісу відбувається на тлі виснаження фінансів країни після майже чотирьох років повномасштабної війни. Хоча в грудні 2025 року ЄС погодив виділення 90 мільярдів євро на наступні два роки через спільні облігації, кредит від МВФ залишається життєво важливим для покриття дефіциту бюджету та підтримки економічної стабільності.

Читайте також: 90 мільярдів євро для України: Єврокомісія представила план підтримки на 2026−2027 роки

Додатковим навантаженням на бізнес стали екстремальні холоди останніх тижнів, які змусили підприємців масово використовувати дорогі паливні генератори через проблеми з енергопостачанням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 45 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами