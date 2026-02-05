Головне за четвер: перерахунок комуналки, падіння крипти та інвестиції в ОВДП

Комуналку перерахують автоматично: яких послуг це стосується

З 1 січня українцям автоматично перераховуватимуть плату за комунальні послуги, щоб уникнути переплат за тепло і воду після російських атак. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко після зустрічі з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

Що буде з пальним, продуктами та пенсіями: інфляція тисне на ціни (відео)

Чого очікувати від інфляції в лютому 2026? У цьому випуску розбираємо, що саме підштовхує ціни вгору: курс євро та долара, енергетичні витрати бізнесу, сезонний фактор продуктів і подорожчання пального.Також поговоримо про зарплати та пенсії — чому в лютому можливе «замерзання» доходів, і якою може бути індексація пенсій з березня. Розкажемо, як захистити заощадження від інфляції і які інструменти зараз виглядають найбільш надійними.

Інвестиції громадян в ОВДП зросли на 44% за рік

Міністерство фінансів України звітує про значне зростання довіри до державних цінних паперів. Станом на кінець січня 2026 року, українці та вітчизняний бізнес стали одними з найактивніших інвесторів у державні облігації, що допомагає стабільно фінансувати бюджет країни в умовах війни. Портфель за рік зріс на понад 44%.

Падіння криптовалют триває: біткоїн впав до $70 000, Ethereum — до $2 000

Біткоїн та інші криптовалюти продовжують стрімко знижуватися в ціні на тлі глобального розпродажу акцій технологічних компаній, який торкнувся і крипторинки. Про це свідчать дані торгів.

Платіжки за блекаут: скільки заплатимо за опалення та світло, яких фактично не було

Найближчим часом киянам почнуть надходити січневі платіжки за комунальні послуги. Які в них будуть цифри — поки що інтрига. Минулого місяця через удари ворога по критичній інфраструктурі тисячі столичних багатоповерхівок тривалий час були без опалення, води та електроенергії. Причому навіть після відновлення теплопостачання багато хто скаржився, що в квартирах дуже холодно — 12−14 градусів, що точно нижче за норму. Але чи позначиться це на комунальних платежах?